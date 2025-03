Enrique Cerezo sobre Griezmann: "La decisión de seguir en el Atlético es problema de él"

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha comentado este jueves que la decisión de que Antoine Griezmann continúe en el equipo colchonero la próxima temporada es un "problema" y una "decisión" suya.

"Antoine Griezmann es un magnífico jugador, una gran persona y un hombre del Atlético de Madrid. Tenemos una gran amistad y una magnífica relación y, efectivamente, él hará lo quiera. La decisión de estar aquí o estar fuera es un problema de él", comentó el presidente del Atlético de Madrid sobre el futuro de Antoine Griezmann en la presentación del Campus de Vicente del Bosque, que cuenta con el apoyo de Banco Santander.

Cerezo se mostró optimista de cara a la vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Barcelona. "Venimos con un resultado de empate, que no es malo. La eliminatoria está al 50-50 y esperamos tener la suerte de ganarla", apuntó.

El presidente rojiblanco habló sobre la 'ventaja' que supone para no estar en Liga de Campeones par el descanso del equipo: "A lo mejor lo tenemos mucho más fácil. Pero de todas las maneras yo creo que el jugar cada 72 horas hay que regularizarlo".

En cuanto al Metropolitano como sede de la Final de la Liga de Campeones en 2027, Cerezo confesó que no saben si la UEFA "va a conceder o no". "Espero que sea cede del Mundial 2030. Han dicho que el Santiago Bernabéu y el Metropolitano son sedes, lo que no sabemos es qué partidos se van a jugar en cada campo", agregó.

Por último, el máximo mandatario del Atlético de Madrid señaló que Julián Álvarez es "un magnífico jugador" y que ya lo sabían cuando lo ficharon. "Estamos muy contentos con su rendimiento, y además, es una persona excelente", concluyó.