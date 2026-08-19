Enrique Cerezo: "Julián se ganará a la afición en dos partidos"

Enrique Cerezo - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, recordó que siempre dejó claro que Julián Álvarez "no se vendía" y se mostró "seguro" de que el delantero argentino "se ganará" a la afición rojiblanca "en dos partidos".

"Yo no sé si pedirá perdón, pero Julián es una persona excelente, y seguro, seguro, que se ganará a la afición en dos partidos", dijo este miércoles ante los medios, día del debut en LaLiga EA Sports esta temporada, contra el Málaga en el Riyadh Air Metropolitano.

El juicio de la afición del conjunto madrileño tendrá que esperar, ya que el argentino no estará en el primer partido de Liga, para estirar su puesta a punto, después de que este verano mostrase de manera pública su deseo de salir del Atlético.

"Yo ya dije en un principio que no se vendía, que no se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante en nuestro equipo, y que como pieza importante le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo además que va a hacer una temporada magnífica", apuntó Cerezo.