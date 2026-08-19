Ruggeri se marcha del Atlético de Madrid y ficha por el Aston Villa de Emery

Archivo - El futbolista italiano Matteo Ruggeri disputando el partido Atlético de Madrid - Osasuna de LaLiga EA Sports en su etapa como rojiblanco. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El lateral izquierdo Matteo Ruggeri abandonó este miércoles el Atlético de Madrid y se convirtió en la nueva incorporación del Aston Villa de la Premier League inglesa, tras una temporada en el conjunto rojiblanco, según un comunicado.

Ruggeri refuerza la zaga del conjunto dirigido por Unai Emery, que no ha especificado la duración de su contrato y con el que disputará la Liga de Campeones esta temporada. El italiano aterrizó en Madrid en julio de 2025, procedente del Atalanta, y en su única temporada como rojiblanco disputó 47 encuentros, en los que repartió 7 asistencias. Ahora, el carril izquierdo colchonero será para Alejandro Grimaldo y Dávid Hancko, que también puede jugar de central.

Ruggeri, de 24 años, disputó más de 100 partidos con el Atalanta en cuatro temporadas y conquistó la Liga Europa en la campaña 2023-24. Sin embargo, el jugador, que se ha desarrollado como futbolista en las categorías inferiores de la selección italiana, todavía no ha sido convocado con la Absoluta.