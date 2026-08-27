Enrique Cerezo: "Siempre se nos ha dado bien el Bayern"

Enrique Cerezo, Atlético de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, confesó que "los sorteos son como son" y confió en que el cuadro rojiblanco avance no solo a octavos de final, sino que dispute la final de la Champions, que este año será en el Riyadh Air Metropolitano.

"Los sorteos son como son, hay que conformarse con ello y luchar par pasar a octavos de final. Tenemos dos o tres buenos rivales y, los otros, uno desconocido, el Viking. Hay que trabajar, lucharlo y tener suerte y pasar", afirmó en declaraciones a Movistar Plus, que recoge Europa Press.

El Atlético se medirá en la fase de grupos a Bayern, Liverpool, Manchester United, Inter de Milán, PSV, Fenerbahçe, Bodo, Viking y Stuttgart. Sobre el gigante alemán, Cerezo confesó que últimamente se les da bien. "Ya son viejos conocidos, nos hemos enfrentado muchas veces. Siempre se nos han dado bien, vamos a ver si este año también se nos da bien", apuntó.

"El Bodo es un equipo muy difícil, ha sido la revelación de la última Champions. Vamos a ver si nos toca una buena temperatura", afirmó sobre uno de los verdugos de la pasada campaña. "No solo ilusiona sino que queremos estar ahí, es nuestra casa y nos va a costar poco trabajo llegar", afirmó sobre la final.