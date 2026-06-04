Enrique Riquelme despliega una lona en Madrid: "El Real Madrid no se vende"

Lona desplegada en la calle Velázquez de Madrid por la candidatura de Enrique Riquelme a la presidencia del Real Madrid. - CANDIDATURA ENRIQUE RIQUELME

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidatura a la presidencia del Real Madrid encabezada por Enrique Riquelme desplegó este jueves una lona en Madrid en la que defendió que el club merengue "no se vende", acompañando el texto con una ilustración del Estadio Santiago Bernabéu y un cartel de 'Se vende' y el nombre del otro candidato, Florentino Pérez.

El empresario alicantino, después de anunciar este miércoles en 'El Hormiguero' que Erling Haaland será jugador del Real Madrid si sale elegido presidente, movió ficha con una gran lona ubicada en la madrileña calle Velázquez.

En ella se puede leer: "Y tú, ¿qué quieres hacer? El Real Madrid no se vende". Además, lo acompaña del habitual cartel que presentan las viviendas o locales que están en venta, con el texto de 'Se vende' y 'F.Pérez', en referencia a Florentino Pérez, el actual presidente del club y otro candidato en las elecciones, que se celebran este domingo en la Ciudad Real Madrid.

Pérez ya utilizó esta táctica electoral en dos ocasiones durante la presente campaña. Primero, con una lona frente al Bernabéu en la que lucían las siete Copas de Europa logradas bajo su mandato y el lema 'Mucha historia por hacer'. Y, después, con otra en la que desvelaba sus grandes fichajes como presidente, como Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Kaká, Zinédine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham, Gareth Bale, Thibaut Courtois, Vinícius Júnior o Kylian Mbappé.