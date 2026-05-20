Enrique Riquelme: "Trabajamos 24/7 para ver si podemos llegar a proponer algo ilusionante para el Real Madrid"

Archivo - El presidente de Cox, Enrique Riquelme - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Enrique Riquelme, CEO de 'Cox', ha recalcado este miércoles que están "trabajando 24/7" para ver si pueden "llegar a proponer algo ilusionante" de cara a concurrir a las elecciones del Real Madrid, pero no ha confirmado si se presentará o no, con el plazo finalizando el 23 de mayo, dejando claro que tenían "una estrategia para 2028" y que lo que no quieren "es ser parte de una parafernalia en poco tiempo".

"Sí creemos que estamos trabajando, sí que lo digo de verdad y lo prometo, 24/7 y me van a echar de casa como siga así, en ver si podemos llegar a proponer algo ilusionante, al menos para estas elecciones o para las siguientes, y si vamos, si no se gana, al menos que cojan alguna de estas ideas para mejorar la calidad del Real Madrid, la calidad del socio", ha señalado Riquelme durante su participación el VII Foro Internacional de Expansión.

El empresario ha asegurado que no tenían "un plan para hoy, ni mucho menos". "Hemos estado trabajando y sí había una estrategia para 2028. Se han adelantado tres años en final de temporada, sabemos qué normas hay, que se busca otro tipo de opiniones que sería bueno confrontar desde un punto de vista, con todo el respeto, de cómo vemos el Real Madrid en los próximos años y que los socios puedan opinar porque se habla mucho de transparencia, de democracia", ha subrayado.

"Lo que no vamos a hacer es ser parte de una parafernalia en poco tiempo. Tengo cinco días hábiles y puedo decir que estamos trabajando en una junta directiva de empresarios y de madridistas que quieren apoyar. Hemos estado escuchando mucho tiempo y, especialmente estos días, al socio, al madridismo, a las peñas, qué es lo que se requiere, cuáles son los problemas que vemos en el Real Madrid desde el punto de vista financiero o qué es lo que ve el socio, cuáles son las ventajas de serlo y ver si podemos proponer algo a pesar de todas las normas y de lo complejo que es, por eso no ha habido elecciones en 20 años", ha advertido.