Los entrenadores de Primera y Segunda División celebran su reunión anual en la Ciudad del Fútbol

Encuentro anual de entrenadores de Primera y Segunda División en la Ciudad del Fútbol de la RFEF. - RFEF

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de Entrenadores Profesionales de Fútbol ha celebrado este martes su reunión anual en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, con la presencia de la gran mayoría de técnicos que dirigen a equipos de Primera y Segunda División, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Un encuentro que ha contado con la presencia de Rafael Louzán, presidente de la RFEF; Álvaro de Miguel, secretario general de la RFEF; Francisco Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA); Iván Cancela, presidente del Comité de Entrenadores; David Gutiérrez, director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEF, y Alejandro Granda, en representación de LaLiga.

"Unidos, fuertes y dispuestos a seguir creciendo", definió la RFEF el encuentro en su comunicado. "Estáis en vuestra casa, teneros aquí es un placer, además de una muestra de vuestro compromiso hacia el colectivo, sentíos a gusto y expresar vuestras opiniones, porque son fundamentales para seguir creciendo", afirmó Louzán.

Y es que el presidente de la RFEF enfatizó también en la importancia de estar unidos todos los estamentos que forman parte del fútbol para el crecimiento de este. "Hay una excelente colaboración con los clubes, con LaLiga, existe un entendimiento que no debió ser nunca de otra manera, aunque podamos tener opiniones diferentes. Cuando nos sentamos en una mesa siempre está el objetivo de llegar a un acuerdo. Hemos venido para contribuir y hacer cosas por el bien del fútbol español", agregó.

Por su parte, Iván Cancela agradeció la presencia de tantos entrenadores, a quienes considera "los mejores del mundo", y defendió que "el pilar fundamental es la formación". Mientras que Fran Soto reconoció que "es un tiempo nuevo". "Os pido confianza, vamos a intentar humanizar la figura arbitral y como no puede ser de otra forma, para pedir respeto tenemos que darlo y estamos trabajando para ser más empáticos, esa es nuestra línea de actuación".

El máximo representante del estamento arbitral aludió a que el objetivo es que sea una época de apertura, que el VAR intervenga lo menor posible y que las designaciones sean por meritocracia.

Tras recibir la bienvenida por parte de Louzán, los entrenadores presentes fueron conociendo paso a paso las acciones formativas que impulsa el Comité de Entrenadores. Entre estas actividades resalta el proyecto 'Formación Itinerante Entrenadores RFEF'.

También se hizo referencia a la partida de 'Ayudas a Entrenadores/as' que pone a disposición de los técnicos el Comité de Entrenadores, tanto para la formación con becas para los cursos impartidos por la Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEF y becas para fomentar la figura de la entrenadora, como para aquellos que viven situaciones adversas a nivel económico y que pueden percibir una ayuda social por parte del estamento.

Alejandro Granda, analista de control económico de LaLiga, expuso cómo influyen los salarios del cuerpo técnico en el Fair Play Financiero de los equipos, así como los mecanismos que articulan cuando se da la circunstancia de la demora en el pago a un entrenador por parte de un club. Tras esto, los técnicos tuvieron la oportunidad de transmitir sus inquietudes, así como de tener un tiempo para intercambiar impresiones.