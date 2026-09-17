Eric Garcia: "La Champions es el gran objetivo de todos"

Eric Garcia en un entrenamiento del FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El defensa del FC Barcelona Eric Garcia aseguró este jueves que la Liga de Campeones es el "gran objetivo de todos" esta temporada y destacó que el conjunto blaugrana cuenta con "una gran plantilla" para pelear por el máximo título continental, al tiempo que respaldó a su compañero Lamine Yamal en la carrera por el Balón de Oro.

"La Champions es el gran objetivo de todos. Los dos últimos años hemos hecho las cosas bien, pero nos quedamos fuera. Este año tenemos una gran plantilla y, si seguimos a este nivel, podemos estar arriba. La Champions es un sueño de todos", afirmó Eric García durante la inauguración de dos Cruyff Courts en Martorell, su localidad natal.

El defensa también se sumó a la candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro. "Se lo merece. Todos lo decimos porque lo sentimos. Las cosas que hace... yo vi a Messi y ahora a él... La edad que tiene, lo diferencial que es en el campo, tiene una calidad increíble. Pero tampoco me quiero olvidar de mis compañeros. Como Rodri ya tiene uno", reflexionó distendido.

La jornada fue especial para Eric Garcia, que recibió el homenaje de su ciudad natal, donde el Ayuntamiento de Martorell le impuso la medalla al mérito deportivo tras la conquista del Mundial el pasado verano. "Es una tarde especial para mí, es un privilegio estar aquí, en el lugar que me ha visto crecer. Pude levantar la Copa del Mundo con mis compañeros. Veo a muchos niños aquí que seguro que su sueño es el mismo que yo tuve, llegar a ser jugador. A veces los sueños se hacen realidad", señaló.

Tras el acto institucional, el futbolista también tuvo un recuerdo para el FC Barcelona ante los ciudadanos de Martorell. "Veo también muchas camisetas azulgranas por aquí. Ojalá la próxima temporada nos encontremos para celebrar muchos títulos y ojalá la Champions", concluyó.