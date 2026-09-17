Fermín López: "Mi éxito es no haberlo tenido nunca fácil"

El jugador del FC Barcelona Fermín López - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional español del FC Barcelona Fermín López ha explicado que las dificultades que atravesó durante su formación fueron determinantes para alcanzar el nivel actual y asegura que haber tenido que trabajar más que sus compañeros le ayudó a madurar antes, al tiempo que destacó su buen momento goleador y la importancia de mantenerse preparado física y mentalmente en una temporada marcada por la exigencia del calendario.

"Mi éxito es no haberlo tenido nunca fácil. Y eso desde pequeño me ha ayudado a madurar antes, a tener paciencia, a ser disciplinado, a trabajar más que todos. Porque a veces no llegaba ni físicamente ni mentalmente a estar como mis compañeros. Y eso me ha ayudado a que esté donde estoy ahora y todo lo que estoy consiguiendo", señaló Fermín en una entrevista a la revista GQ HYPE recogida por Europa Press.

El futbolista andaluz, que cumplirá 23 años en diciembre, explicó que siempre ha tenido una relación especial con el gol y que sus características le llevan a buscar con frecuencia la portería. "Es una cosa que siempre he tenido, la relación con el gol. Desde pequeño siempre he hecho muchos goles. Creo que soy un poco diferente a Xavi y Andrés, que creo que son incomparables, pero tengo otras características. Estoy siempre más cerca del área, me gusta ser vertical, siempre busco la portería. He tenido buena relación con el gol y este año la estoy disfrutando más", afirmó.

Fermín también destacó la exigencia física y mental de la actual temporada y relacionó la acumulación de partidos y viajes con el aumento de las lesiones, una problemática que le afectó directamente al perderse el pasado Mundial por una lesión en un dedo del pie. "Es normal, porque estamos expuestos a muchos partidos, muchos viajes y al final el cuerpo y la mente se agotan. Siempre intento cuidarme todo lo posible para llegar bien a los partidos, sobre todo en el tramo de temporada final, que es muy importante", explicó.

El centrocampista considera que la preparación mental y física marca diferencias en el fútbol de élite, donde todos los jugadores parten de un gran nivel de talento. "Todos los jugadores que estamos en la élite tenemos el talento para estar ahí, pero es mucho más importante cómo te sientes mentalmente, y cómo te cuidas físicamente. Porque al final los jugadores son todos muy buenos y están a tu nivel. Y creo que lo mental y lo físico, según cómo se prepare cada uno, marca la diferencia", apuntó.

En el Barça, Fermín valoró especialmente el papel de Hansi Flick, al que definió como un entrenador "muy exigente y a la vez muy cercano" y al que atribuye parte de su evolución. "Me ha ayudado mucho a mejorar dentro del campo, porque es un tío que te exige al máximo en todos los aspectos del juego. También es muy cercano, porque siempre se interesa por ti, te da la confianza para desarrollar tu juego", señaló.

El internacional español también destacó la confianza que ha recibido de Luis de la Fuente en la selección, donde asegura que el técnico le ha dado muchos minutos en sus últimas convocatorias. "Luis también es muy cercano y desde que llegué a la Selección me ha dado mucha confianza y me ha ayudado a mejorar. Tuve muchos minutos en las últimas convocatorias y le estoy agradecido, porque siempre ha confiado en mí", indicó.

Puso además en valor su producción ofensiva de la pasada temporada, cuando terminó prácticamente igualado en asistencias con Lamine Yamal, algo que considera una muestra del trabajo realizado. "Estar tan cerca de un jugador como Lamine, que para mí es el mejor, habla del buen trabajo que estoy haciendo, de la buena temporada. Pero bueno, esto tampoco sería posible sin los compañeros y gracias al grupo del Barça, que me ha ayudado mucho a destacar en el campo con goles y asistencias. Estoy muy orgulloso de haber ayudado al equipo así", afirmó.

Sobre su compañero en el Barça y en la selección, Fermín aseguró que jugar junto a Lamine Yamal facilita el fútbol por la calidad del extremo. "Para mí es muy fácil. Es el mejor y si juegas con gente de esa calidad, el fútbol es más fácil. Para mí es increíble jugar con Lamine tanto en el Barça como en la Selección. Creo que es un jugador muy importante para los dos equipos y con él todo es más fácil", añadió.

Y recordó que sus referentes futbolísticos desde niño fueron Andrés Iniesta y Leo Messi, dos figuras cuya trayectoria aspira a emular. De Iniesta destacó especialmente su "dribling" y su visión de juego, mientras que reconoció que le quedó la "espinita" de no haber podido compartir campo con Messi en el partido que estaba previsto disputar en Catar.

Fermín explicó finalmente que las dificultades de sus primeros años en la Masia, donde reconoce que en ocasiones no alcanzaba el nivel físico o mental de sus compañeros, reforzaron su voluntad de seguir adelante. "Siempre he tenido esa mentalidad de trabajar más que los demás, de ser disciplinado, de ser constante, de tener esa paciencia en los momentos difíciles y seguir peleando", resumió.