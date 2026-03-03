Ernesto Valverde: "Los argumentos de cada equipo son diferentes, tenemos estilos distintos"

El técnico del Athletic Club, Ernesto Valverde, en una imagen de archivo. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, aseguró este martes que "los argumentos" de su equipo y de la Real Sociedad "son diferentes" al tener "estilos distintos" aunque ambos tienen el objetivo de llegar a la final de la Copa del Rey Mapfre para la que los rojiblancos deben remontar el resultado adverso de la ida.

"Creo que cualquiera de los dos equipos tiene jugadores epxerimentados que llevan jugando partidos importantos desde hace tiempo. Los argumentos de cada equipo son diferentes, con estilos distintos, pero intentaremos ponerlo todo en el campo", apuntó el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa a la vuelta de semifinales de la Copa del Rey Mapfre.

Valverde celebró haber recuperado jugadores con respecto al primer duelo hace tres semanas, a pesar de no haber "pasado mucho tiempo" donde han ido "sumando puntos". "Estamos bien y nuestro objetivo es intentar remontar el resultado. No hay nada decidido a pesar de que ellos tienen ventaja", indicó.

"Ellos vienen en un buen momento. El otro día hicieron un gran partido en Mallorca, fueron superiores, y están en un momento de la temporada con confianza. Les veo muy parecidos a hace a un mes. En cuanto a nosotros, es una oportunidad que tenemos de llegar a una final y hay que afrontar el partido", expuso sobre su rival, la Real Sociedad.

Valverde restó importancia acerca de quién marque primero en el partido. "Ahora no es como antes, con lo de los goles doble fuera de casa. Ahora si nos marcan dos tenemos que marcar más que el rival. Nosotros intentaremos ir a ganar el partido y no espero un duelo cerrado. Si marcan ellos ya será una distancia de dos goles, eso lo tenemos que tener en cuenta. Intentaremos ponerle las cosas difíciles al rival para que no tengan su mejor versión", añadió.

"Nos da igual si es un partido largo o corto, solo queremos remontar. Nunca se sabe cómo va a ir un partido, la predicción que hagas puede cambiar en un minuto y es mejor afrontarlo como si fuera un partido en el que tienes que ir a ganar. Si no recibes ningún gol solo tienes que marcar uno y si recibes uno tienes que marcar más. El partido será largo o corto pero va a durar alrededor de 90 minutos", señaló el 'txingurri'.

En el apartado de bajas, el extremeño confirmó la de Nico Williams, que sigue recuperándose de la pubalgia que sufre, y dejó en duda la participación de Aymeric Laporte y Yuri Berchiche. "Vamos a verlos en el entrenamiento de hoy", comentó.

Finalmente, Valverde mandó un mensaje a la afición bilbaína. "Vamos a poner todo de nuestra parte para ganar. Es cierto que a lo largo del curso ha habido partidos mejores y partidos peores, pero en líneas generales intentaremos parecernos a nuestra mejor versión", concluyó.