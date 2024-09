Ernesto Valverde: "No podemos manchar la vuelta a Europa tirando bengalas"

El entrenador, los jugadores y el club reprochan la actitud de los aficionados que las lanzaron contra aficionados de la Roma



MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club condenó "los inaceptables actos" de una "minoría" de los 3.000 aficionados rojiblancos que presenciaron el 1-1 ante la Roma en el Olímpico de la capital italiana, cuando lanzaron bengalas contra aficionados del rival y sobre el campo.

"El Athletic Club quiere expresar su más firme condena ante los inaceptables actos protagonizados por una minoría de personas que se desplazaron al partido de la Europa League disputado frente a la AS Roma y que estaban ubicados en la grada visitante", escribió el cuadro vasco en un comunicado tras el partido.

Los capitanes del Athletic Óscar de Marcos e Iñaki Williams fueron también a la grada visitante a censurar esos actos y el técnico, Ernesto Valverde, que reaccionó también sobre el césped, fue tajante después. "Sí, para todos nosotros el fútbol es una fiesta, venir aquí, ha venido un montón de gente para animarnos, para vivir un día especial de la vuelta a Europa", dijo.

"No podemos manchar eso con tirar alguna bengala al público rival. Eso no es bueno, eso no es fútbol. No me gusta, no representa a todo el mundo. Ha sido una mancha en el partido", añadió en declaraciones a Movistar Plus recogidas por Europa Press.

Por su parte, el club bilbaíno fue también contundente en su nota tras el partido, en su deseo de "mostrar tolerancia cero ante situaciones como la ocurrida en el Olímpico de Roma", "contraviniendo las normas de seguridad y ensuciando la imagen de nuestra afición, conocida por su comportamiento ejemplar y su apoyo incondicional al equipo en cualquier circunstancia".

"Estas actitudes no representan los valores históricos del Athletic Club, como el respeto, la deportividad y la convivencia. El club trabaja siempre por fomentar un ambiente positivo en los eventos deportivos, tanto en San Mamés como en sus desplazamientos, y luchará a destajo para que no se den actitudes que pongan en peligro la seguridad de los asistentes ni que manchen la reputación de nuestra afición. Tal y como ha expresado Valverde a la finalización del partido: 'Para todos nosotros el fútbol es una fiesta. Y esto no es fútbol, no nos gusta'", añadió.

Además, el Athletic apuntó que "ya está tomando las medidas necesarias para identificar a los responsables y garantizar que se apliquen las sanciones correspondientes". "El club va a trabajar por erradicar estos comportamientos, tolerancia cero. Esta minoría no representa a nuestra afición", añadió el comunicado.

"El Athletic agradece a la inmensa mayoría de sus seguidores su comportamiento en Roma", al tiempo que pidió "disculpas al AS Roma y a su afición que se ha visto afectada por la actitud de estas personas".

Por otro lado y en lo deportivo, Valverde celebró un regreso a Europa con buen sabor de boca por el empate de Aitor Paredes en el minuto 85, tras el cual fue el mayor incidente con las bengalas. "Pienso que es un gran resultado. Nuestra idea era venir a ganar. En el primer tiempo no hemos estado tan sueltos como en el segundo, pero hemos sabido superar las dificultades que había", dijo.

"Sabe diferente cuando vas ganando y te empatan que cuando vas perdiendo y empatas, sobre todo al final, entonces estamos contentos", terminó, con una amplia sonrisa.