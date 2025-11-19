España afina su favoritismo rumbo al Mundial con una clasificación notable

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española consiguió este martes el billete para la fase final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo verano tras empatar 2-2 ante Turquía, en el que ha sido el único tropiezo del equipo dirigido por Luis de la Fuente, que lideró el Grupo E con autoridad y de principio a fin, firmando una de las mejores clasificaciones mundialistas de la historia España.

La campeona de Europa llega a la Copa del Mundo 2026 por la puerta grande. Por decimotercer Mundial consecutivo, y decimoséptima fase final (Mundial o Eurocopa) seguida, la 'Roja' formará parte de los combinados nacionales que buscarán levantar al cielo de Nueva York, el próximo 19 de julio, el trofeo más preciado del mundo del fútbol. Y lo ha hecho después de firmar una fase de clasificación casi perfecta, en la que el empate ante Turquía en la última jornada evitó el pleno de triunfos.

Un camino hacia el Mundial en el que el combinado español ha brillado con un fútbol atractivo y resultados casi inmejorables. Cinco victorias, un empate, 21 goles a favor y sólo dos en contra es el balance de los pupilos de Luis de la Fuente. 16 puntos de 18 posibles que han permitido a España liderar el Grupo E con autoridad y sin sobresaltos, mostrándose al universo fútbol como una de las grandes favoritas para ganar el título y bordar su segunda estrella.

España impondría su favoritismo desde el primer momento. En la primera ventana, en septiembre, se estrenó con triunfo (0-3) en Sofía ante Bulgaria. Y en la segunda jornada, en el, a priori, duelo más complicado del Grupo, se exhibió con una goleada histórica en tierras turcas. La 'Roja', con un fútbol de quilates, conseguiría golear (0-6) a la considerada generación turca de mayor talento de los últimos 15 años. Triunfos que permitieron también alzarse al primer puesto del ránking FIFA.

Ya en el mes de octubre, la selección volvería a tierras españolas para doblegar a Georgia (2-0) en Elche, primero, y golear (4-0) a Bulgaria en Valladolid, después. Triunfos que la dejaban líder destacada del Grupo E con 12 puntos en su haber y muy cerca de cerrar su clasificación mundialista. Además, igualaría a la España de Del Bosque como el combinado español que encadenaba más partidos oficiales sin conocer la derrota (29).

La clasificación se cerraría con un nuevo triunfo ante Georgia en Tiflis (0-4) y el empate en La Cartuja frente a Turquía (2-2), un único tropiezo que impediría a la campeona de Europa finalizar la fase de clasificación mundialista con un pleno de victorias por segunda vez en su historia, ya que camino a Sudáfrica 2010 sí lo haría, además de para la Eurocopa de 2012. Además, los tantos turcos también impedirían a la 'Roja' mantenerse imbatida, algo que nunca ha conseguido en su historia, ya sea rumbo a un Mundial o una Eurocopa.

Lo que sí alcanzaría sería el récord de partidos oficiales sin perder de una selección. Con las tablas ante los otomanos, los de De la Fuente ya encadenan 31 encuentros sin perder --en el tiempo reglamentario--, los mismos que Italia entre 2018 y 2021. Una marca que podría mejorar antes del inicio del Mundial 2026 si no cae en la 'Finalissima' el próximo mes de marzo ante la actual campeona del mundo y América, Argentina.

Pese a ello, España ha cerrado la segunda mejor clasificación de su historia a un Mundial. Sólo el equipo dirigido por Julen Lopetegui consiguió cerrarla tropezando únicamente con un empate. Eso sí, aquella tuvo que jugar 10 partidos en lugar de 6, acabando con 28 puntos de 30 posible, aunque ambas promediaron más de 3,5 goles a favor por encuentro y menos de 0,5 en contra, números mejores que los 2,8 a favor y 0,5 en contra de 2010.

SÓLO INGLATERRA Y LA SORPRENDENTE NORUEGA MEJORAN A ESPAÑA

En cuanto al resto de clasificadas en Europa, sólo la Inglaterra de Thomas Tuchel ha mejorado el rendimiento de España. La actual subcampeona de Europa sí que ha conseguido realizar la fase de clasificación perfecta, sumando 24 de 24 puntos posibles gracias a sus ocho victorias. Además, cerró su billete para Estados Unidos, México y Canadá imbatida, siendo la única europea en hacer este logro.

Por su parte, la Noruega de Erling Haaland también ha sumado el cien por cien de los puntos en juego. Un pleno de victorias que tiene aún más mérito teniendo en cuenta que uno de sus rivales de grupo era la tetracampeona del mundo Italia. Además, el combinado nórdico, que también tiene en sus filas a jugadores como Martin Odegaard o Alexander Sorloth, ha sido el máximo goleador de las clasificatorias europeas con 37 tantos, una media de más de 4,6 por encuentro, y 5 recibidos.

Francia y Croacia igualaron a España con un sólo tropiezo en forma de empate, y llegarán con buenas sensaciones a la Copa del Mundo. También lo harán Alemania, Portugal y Países Bajos, aunque estas tres sí que han tenido más problemas para encontrar la regularidad, concediendo una derrota, en el caso alemán, una derrota y un empate, en el portugués, y dos empates, en el neerlandés.

En Sudamérica, la defensora del título, Argentina, comandó las eliminatorias desde el inicio y fue la primera selección en conseguir la clasificación matemática para el torneo, aunque la cerró con cuatro derrotas. Más tuvo que esperar una gris Brasil, que cayó en hasta seis partidos y sólo logró el 44% de victorias en una de las peores fases de clasificación de su historia, y a la que superaron en la tabla clasificatoria Ecuador, Colombia y Uruguay.