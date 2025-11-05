El España-Alemania de la Liga de Naciones Femenina se jugará a las 18.30

Archivo - Aitana Bonmati pugna por un balón durante el España-Alemania de semifinales de la Eurocopa de Suiza de 2025 - Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El partido entre España y Alemania, correspondiente a la vuelta de la final de la Liga de Naciones Femenina 2025, se disputará a las 18.30 horas del martes 2 de diciembre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, según confirmó este miércoles el combinado nacional.

Hay que recordar que el choque, cuyo partido de ida se celebrará el viernes 28 de noviembre en Kaiserlautern a las 20.30 horas, coincidía en día con el FC Barcelona-Atlético de Madrid adelantado de LaLiga EA Sports, que se había programado para las 21.00 horas.

Esta será la primera vez que la actual campeona del mundo juegue en el feudo colchonero y en un recinto en España con tanta capacidad, para más de 70.000 espectadores, seguramente con el objetivo de intentar batir el récord de asistencia cifrado en 32.657 aficionados en la final de la anterior Liga de Naciones celebrada en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante Francia el 28 de febrero de 2024.