España avanza a octavos del Mundial Sub-20

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina Sub-20 se ha clasificado para octavos de final del Mundial de la categoría, que se está disputando en Chile, después de ganar a Brasil (1-0) con un solitario gol de Iker Bravo en la última jornada de la fase de grupos y de que Australia hiciese lo propio ante Cuba (3-1).

Los de Paco Gallardo, que cayeron en su debut ante Marruecos (2-0) y que no pasaron del empate frente a México (2-2) en la segunda jornada del Grupo C, estaban obligados a ganar a la 'canarinha', pero el triunfo de los mexicanos ante el combinado marroquí (1-0) les hacía caer a la tercera plaza.

Así, el futuro de España quedaba en manos de la selección 'aussie', que en el Grupo D se enfrentaba a Cuba y que, igual que los españoles, pugnaba por ser una de las cuatro mejores terceras. Finalmente, los australianos no fallaron y sellaron su pase y el de España a las eliminatorias. Ahora, los de Gallardo deberán esperar para conocer su rival de octavos: Japón, líder del Grupo A, o Ucrania, campeona del Grupo B.

En el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, España aguantó el empuje de la 'canarinha' en los primeros minutos, con un disparo al larguero de João Cruz como ocasión más clara. Iker Bravo y Pablo García llevaron el peligro al área carioca, y el extremo del Real Betis estuvo a punto de abrir la lata con un remate que se marchó fuera por muy poco. A pesar de las alternativas, el marcador no se movió.

Nada más reanudarse el choque, una gran asociación entre los dos protagonistas de la primera mitad permitió a España adelantarse; el andaluz asistió y el capitán, tras driblar al portero en la salida, se encargó de anotar (min.47).

El portero Fran González todavía apareció para desbaratar dos oportunidades clarísimas de Rhuan Gabriel y otra todavía mejor de Luighi, y el guardameta brasileño Otávio ofreció la réplica al sacar un providencial pie para salvar un mano a mano con David Mella.