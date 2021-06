España cierra el año con una amplia sonrisa

La selección española femenina de fútbol puso el mejor broche posible al final de su temporada futbolística gracias a otra clara victoria este martes por 3-0 en el Municipal de Santo Domingo de Alcorcón (Madrid) ante Dinamarca, actual subcampeona de Europa y a la que sometió con su juego durante casi todo el encuentro.

España se marcha de 'vacaciones' con una sonrisa amplia después de volver a evidenciar que sigue creciendo y que a un año de la Eurocopa de Inglaterra su condición de candidata a estar en la pelea por las rondas finales es cada vez mayor.

El equipo de Jorge Vilda alargó hasta diez su racha de triunfos consecutivos desde que perdiese, y por culpa de un gol en el minuto 87, en la 'She Believes Cup' del pasado mes de marzo ante los Estados Unidos. Ni siquiera la pandemia de coronavirus ha frenado su voracidad a la hora de afrontar los partidos y los rivales.

Y el de este martes en el Municipal de Santo Domingo tenía visos de ser exigente por el potencial de Dinamarca pese a estar por debajo en el ranking FIFA, pero la selección española se encargó de convertirlo en 'sencillo', gracias a un apabullante dominio que minimizó a las de Lars Sondergaard y liderado por ese trío de centrocampistas que manejan a la perfección los partidos como son Patri Guijarro, Alexia Putellas y, sobre todo, Aitana Bonmatí, que sigue destapándose como una buena goleadora.

El peligro de las danesas, lideradas por la estelar Pernille Harder, era el contragolpe, y así dieron algún aviso en unos primeros 45 minutos en los que, pese a ser dominadas y no poder zafarse de la presión española, no sufrieron demasiado atrás. España mandó, pero no encontró a Esther González y su mejor opción fueron los disparos desde fuera del área.

Sin embargo, así allanó su triunfo. Lo hizo justo cuando el primer acto agonizaba y de una forma un tanto inesperada. Aitana Bonmatí recibió en el borde del área y lanzó un disparo, no excesivamente fuerte, pero si con colocación, que la guardameta Christensen no pudo alcanzar.

Con esa buena noticia de coger la delantera ya en el marcador, el equipo de Jorge Vilda jugó más cómodo y con paciencia tras el descanso. La 'Roja' comenzó a aparecer por los costados con velocidad y Dinamarca se vio encerrada y sin capacidad ni siquiera de poder salir.

Una jugada a balón parado, un saque de esquina, otra faceta en la que parece haber mejorado la selección, dio el 2-0 a las españolas, gracias a un cabezazo de espaldas a la portería de Patri Guijarro, que no hizo que, a pesar del calor, el combinado nacional aflojase.

El acoso continuó, las ocasiones siempre fueron en dirección de la portería danesa y la insistencia tuvo el premio del 3-0, obra de Aitana Bonmatí, hábil en su maniobra dentro del área ante la mayor corpulencia rival y sentenciar un partido que también dejó los debuts internacionales de Athenea del Castillo, Anna Torrodà, Claudia Pina y Rosa Márquez.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 3 - DINAMARCA, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ESPAÑA: Paños; Alexandri, Pereira, León, Batlle (Carmona, min.58); Bonmatí (Pina, min.87), Guijarro (Torrodà, min.81), Alexia (Márquez, min.87); Cardona (Del Castillo, min.46), Esther (Redondo, min.46) y Caldentey.

DINAMARCA: Christensen; Sevecke, Ballisager, Boye (Gevitz, min.30), Veje; Troelsgaard (Kühl, min.57), Junge, Harder (Larsen, min.78); Madsen (Sorensen, min.46), Nadim (Thonsem, min.78) y Svava (Snerle, min.57).

--GOLES.

1-0, minuto 45+1. Aitana Bonmatí.

2-0, minuto 68. Patri Guijarro.

3-0, minuto 86. Aitana Bonmatí.

--ÁRBITRA: Karoline Wacker (ALE). Amonestó a Alba Redondo (min.93), por parte de España.

--ESTADIO: Municipal de Santo Domingo de Alcorcón.