España elige Chattanooga como campo base para el Mundial

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad estadounidense de Chattanooga, en el estado de Tennessee, será el campo base de la selección española durante la primera fase del Mundial 2026 que se va a celebrar en Estados Unidos, México y Canadá, según confirmó este jueves la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La sede de la 'Roja' está situada en el condado de Hamilton, que cuenta con una población de 190.000 habitantes y se sitúa junto al río Tennessee y la mítica montaña Lookout, mientras que el equipo de Luis de la Fuente se alojará en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown.

En cuanto a sus entrenamientos, la actual campeona de Europa usará las instalaciones de Baylor School, "de alto rendimiento deportivo, catalogadas entre las mejores de los Estados Unidos, que están dotadas con los recursos necesarios para la actual campeona de Europa y número 1 del ranking FIFA", detalló la RFEF. Además, ya cuenta con experiencia con equipos de fútbol como en el pasado Mundial de Clubes cuando acogieron al conjunto neozelandés del Auckland City FC.

España disputará sus dos primeros partidos del Mundial en la ciudad estadounidense de Atlanta contra Cabo Verde y Arabia Saudí los días 15 y 21 de junio respectivamente, y cerrará la primera fase contra Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara el día 27.

Las siguientes sedes de la selección para las rondas eliminatorias, en caso de lograr la clasificación, dependerán de su posición final dentro del Grupo H donde quedó encuadrada tras el sorteo celebrado en Washington tal y como determinó FIFA.

Como dato anecdótico, la localidad sureña, que será la casa de la 'Roja' durante las primeras semanas del torneo, es mundialmente conocida por la canción de 1941 'Chattanooga Choo Choo', compuesta por Harry Warren y Mack Gordon y popularizada por la orquesta de Glenn Miller. Fue la primera canción en la historia en recibir un disco de oro.