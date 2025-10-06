España se enfrentará a Ucrania en octavos del Mundial Sub-20

Iker Bravo (izquierda) celebra un gol con la selección española Sub-20 en el Mundial de la categoría. - RFEF

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-20 se enfrentará a Ucrania en los octavos de final del Mundial de la categoría, que se está disputando en Chile, en un encuentro que se celebrará este martes a las 21.30 hora peninsular española en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El combinado ucraniano será el primer adversario de la selección española en la fase eliminatoria del Mundial Sub-20 de la FIFA que se está celebrando en Chile. Ucrania terminó como líder el grupo B tras lograr dos victorias, contra Corea del Sur y Paraguay, y un empate, ante Panamá.

España, que accedió a octavos tras superar a Brasil en el último partido de la fase de grupos, se verá las caras con una selección contra la que no se ha enfrentado nunca en esta categoría. El partido de octavos tiene lugar este martes a las 21.30 hora peninsular española en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.