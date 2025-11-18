España se escapa como líder en la fase clasificatoria del Europeo sub-21

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol sub-21 ha ganado este martes por 0-2 en su visita a la de Rumanía, con goles de Gonzalo García y de Iván Fresneda, durante la jornada 7 de la fase clasificatoria para el próximo Campeonato de Europa de la categoría, que se disputará en Albania y Serbia en 2027.

En el Estadio Municipal de Sibiu, los visitantes cuajaron su ritmo desde el inicio y en el minuto 9 crearon miedo con una combinación entre Jesús Rodríguez y Álex Valle, con pase raso de éste sin hallar compañero para el remate. La respuesta llegó gracias a un eslalon de Tony Strata por la banda derecha hasta disparar, pero a las manos del guardameta español.

Luego los pupilos de David Gordo siguieron dominando y, fruto de ello, marcaron el 0-1 sobrepasado el cuarto de hora. Recuperó la pelota Chema Andrés, quien se la dio a Rodrigo Mendoza y éste vio que por el costado derecho Fresneda doblaba a Eliezer Mayenda, metiendo entonces un centro al corazón del área y ahí apareció Gonzalo en tromba para cabecear a la red.

Con el marcador en contra, Rumanía apenas se revolvió y tan solo David Matei llevó incordio al área rival con una volea a las nubes tras cazar una bola suelta en el 32'. La principal arma ofensiva de la selección entrenada por Costin Curelea era el balón parado, si bien España alcanzó el descanso sin haber sufrido en exceso para despejar el peligro.

Al regreso de vestuarios, la 'Rojita' mejoró y creó más oportunidades para marcar. Una de ellas la protagonizó Jesús Rodríguez como preludio del 0-2, obra de Fresneda en el minuto 53 después de domar una pelota suelta al borde del área, hacer una pared rauda con Mayenda y tirar a bocajarro ante la salida infructuosa del portero Stefan Lefter.

Eso sí, Lefter brilló en el 67' desviando a córner un cabezazo cercano de Pablo García tras un centro bombeado de Jesús Rodríguez al área pequeña rumana. El propio Pablo García, con piernas frescas por haber salido poco antes desde el banquillo, merodeó el 0-3 en el minuto 71 con un zurdazo lejano que el guardameta local despejó bien a un palmo del suelo.

Por momentos hubo 'tiki-taka' de España ante una selección rumana menos fiera de lo que 'a priori' se hubiera esperado en la lucha por los puestos cabeceros del Grupo A en esta fase de clasificación. El ritmo bajó en el desenlace y los de David Gordo sellaron la victoria sin problema, quinta en otros tantos encuentros ya disputados para así alargar su pleno.

Con 15 puntos en su casillero de 15 posibles, la 'Rojita' lidera ese Grupo A y en esta jornada amplió su distancia con respecto a sus perseguidores, pues Finlandia (10 pts.) y Kosovo (8 pts.) empataron sin goles en tierras finlandesas; Rumanía tiene 7 puntos y va cuarta.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RUMANÍA, 0 - ESPAÑA, 2 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

RUMANÍA: Lefter; Strata, Dutu, Tudose, Ciubotaru; Botogan (Biliboc, min.68), Vulturar (Jalade, min.90+1), Botogan; El Sawy (Pop, min.54), Burnete, Matei (Mihai, min.68); y Trica.

ESPAÑA: Esquivel; Fresneda, Mosquera, Jacobo Ramón (Jon Martín, min.64), Valle; Mendoza (Bravo, min.83), Canales, Chema Andrés; Mayenda (Pablo García, min.64), Jesús Rodríguez (Virgili, min.83) y Gonzalo.

--GOLES:

0-1, min.17: Gonzalo.

0-2, min.53: Fresneda.

--ÁRBITRO: Matteo Marchetti (ITA). Amonestó con tarjeta amarilla a Jacobo Ramón (min.33) y Chema Andrés (min.63) en España.

--ESTADIO: Municipal de Sibiu.