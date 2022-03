España quiere brindar un buen espectáculo en su retorno a Barcelona

La selección española empieza a mirar a Catar con un amistoso ante Albania en el RCDE Stadium

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol volverá a jugar este sábado en Barcelona, donde no lo hace desde casi dos décadas y donde recibirá (19.45 horas/La1) en el RCDE Stadium a Albania en lo que será su primer examen para empezar a preparar un Mundial de Catar que aún se ve lejano.

Con muchos combinados peleando aún por tener su billete para la próxima Copa del Mundo, la 'Roja' ha evitado esta presión extra que ya se ha cobrado alguna víctima ilustre como Italia, actual campeona de Europa, y podrá usar esta ventana de marzo para ir afinando su puesta a punto.

Y lo hará en primer lugar en Barcelona, una ciudad donde había jugado desde el 18 de febrero de 2004, entonces en el Estadio Olímpico de Montjuic. Ese día, con Iñaki Sáez de seleccionador, derrotó por 2-1 también en un amistoso a Perú con goles de Joseba Etxeberria y Rubén Baraja.

Este regreso ha levantado mucha expectación y se espera que el feudo del RCD Espanyol roce el lleno. Ahora, le toca a la tricampeona de Europa recompensar esta acogida con una buena actuación ante un rival que se presenta asequible, pero también competitivo y ya alejado de esa condición de 'cenicienta' de antaño.

Cuatro meses después de batir por 1-0 a Suecia en La Cartuja y lograr la clasificación para Catar, el seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, no ha presentado una lista excesivamente novedosa para este duelo y el del próximo martes ante Islandia en Riazor. Además, de la vuelta de muchos de los lesionados que no pudieron estar en noviembre como Pedri y Ferran Torres, la sorpresa fue el guardameta del Brentford inglés David Raya, que ha dejado sin sitio a David de Gea, y el descanso otorgado a Sergio Busquets.

El técnico asturiano ya advirtió tras dar la lista la semana pasada que no quiere ningún tipo de relajación y que quiere ver "hambre" en sus futbolistas, algunos inmersos en este siempre tramo complicado de temporada donde se empieza a decidir todo.

En este sentido, tendrá que empezar a resolver varias dudas que hay en este momento en algunas de las posiciones en varias zonas del campo. En defensa, todo hace indicar que será la dupla zurda de centrales que forman Pau Torres y Aymeric Laporte la que juegue, mientras que César Azpilicueta, Dani Carvajal y el 'multiusos' Marcos Llorente optan al lateral derecho, y Marcos Alonso, que vuelve tras rendir muy bien en la 'F4' de la Liga de Naciones y como sustituto del lesionado José Luis Gayá, y Jordi Alba, al izquierdo.

Para el centro del campo, Rodri Hernández será el '5' ante la ausencia del capitán, y habrá que ver quien le rodea. El gran momento de Pedri González parece hacerle casi indiscutible en este momento, mientras que para el hueco restante pugnan Gavi, la gran apuesta de Luis Enrique, Koke y Soler, tres jugadores con condiciones diferentes.

ALBANIA QUIERE PLANTAR CARA CON SU JUVENTUD

Arriba, la baja de última hora de Raúl de Tomás deja como opción preferencial a Álvaro Morata para ser el '9'. Ferran Torres, siempre goleador con la 'Roja', parece el otro fijo en el tridente, mientras que Pablo Sarabia, Dani Olmo y Yéremi Pino rivalizan por ocupar el costado restante.

España se encontrará un partido seguramente ante una Albania, que no le ha ganado nunca en sus siete enfrentamientos y que ya cayó por 3-0 en su última visita a suelo español en 2017. Sólo Jordi Alba y Koke quedan como supervivientes de ese choque resuelto en la primera media hora y que dio la clasificación para el Mundial de Rusia de 2018.

Sin embargo, el equipo albanés, que un año antes de esa derrota había hecho historia al jugar la Eurocopa, ha seguido ganando en competitividad y aunque no pudo clasificarse para Catar al quedar tercero de su grupo, superada por Inglaterra y por una Polonia que le aventajó en dos puntos. Estas dos selecciones fueron las únicas capaces de derrotar a los del italiano Edoardo Reja que, de todos modos, suelen bajar un tanto su rendimiento cuando juegan lejos de su afición.

En sus filas, siguen jugadores conocidos del fútbol europeo como el portero Berisha o el lateral Hysaj, y del español como el lateral del Rayo Vallecano Iván Balliu, el centrocampista del Espanyol Keidi Baré, el extremo del Granada Myrto Uzuni o el delantero cedido por el FC Barcelona Rey Manaja, pero también buenos nuevos valores, principalmente el centrocampista de 19 años del Empoli Kristjan Asllani o el delantero del Southampton Armando Broja.

"Sabemos muy bien cómo juega España, sobre todo en cuanto a la posesión, y tenemos que ser muy buenos presionándoles para que no tengan la oportunidad de construir su juego. Más allá del resultado quiero ver la evolución de nuestro juego, jugamos contra Francia o Inglaterra y no lo hicimos bien, pero contra España me gustaría estar en el partido hasta el final", advirtió Reja tras dar la lista.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Unai Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Pedri, Rodri, Koke; Ferran Torres, Morata y Olmo.

ALBANIA: Berisha; Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Balliu; Asllani, Ramadani, Bare, Uzuni; Bajrami y Broja.

--ÁRBITRO: Trustin Farrugia Cann (MAL).

--ESTADIO: RCDE Stadium de Barcelona.

--HORA: 19.45/La1.