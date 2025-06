España siembra dudas ante Ucrania en la última prueba antes del Europeo

Los de Santi Denia cayeron derrotados con un gol en el descuento de Kvasnytsya en un partido en el que apenas disfrutaron de ocasiones

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española sub-21 ha caído este viernes (0-1) ante Ucrania en el Estadio de Santo Domingo de Alcorcón con un gol en el tramo final del partido de Kvasnytsya, en el que ha sido su último partido antes de debutar en el Europeo Sub-21 de Eslovaquia el próximo miércoles ante la anfitriona.

La última prueba de España antes del debut en el Europeo Sub-21 de Eslovaquia no tuvo el resultado esperado. Los de Santi Denia, que no consiguieron desactivar la línea defensiva ucraniana, acabarían cayendo con un gol del atacante Kvasnytsya en los últimos compases del partido. Un derrota que, además de avisar del potencial de Ucrania de cara al torneo, siembra dudas en un equipo español que no ha ganado ninguno de su últimos tres partidos, encadenando dos derrotas.

Un partido que arrancó con Santi Denia apostando por una alineación que podría ser la del próximo miércoles en el debut del Europeo ante Eslovaquia. En ella, las principales novedades fueron las de Gerard Martín, en el lateral izquierdo, Jauregizar, en el doble pivote, Pablo Torre, en la mediapunta, y Yeremay en el costado izquierdo. Una banda izquierda que sería la más activa en un inicio de partido con mucho control de España pero sin mucha profundidad.

Habría que esperar hasta el ecuador de la primera parte para ver el primer remate a puerta del partido, en forma de cabezazo de Marc Pubill a centro desde la esquina de Pablo Torre. Aun así, le seguía costando mucho a la 'Rojita' encontrar los espacios en ataque ante una defensa ucraniana muy replegada, en parte, por la falta de fluidez en una circulación en el centro del campo excesivamente lenta.

Y lo que acabaría llegando sería la primera gran oportunidad de Ucrania en el partido. El equipo de Unai Melgosa estaba poco a poco equilibrando el dominio del partido y, antes de llegar al minuto 40, una gran acción en el costado izquierdo del área de Voloshyn acabó en un remate colocado ante el que Iturbe tuvo que intervenir con una gran parada. Una acción que espoleó a los ucranianos en el tramo final de la primera mitad.

Tras el paso por vestuarios, Santi Denia decidió dar minutos antes del Europeo a todos los jugadores de campo y cambió la totalidad del equipo, dando entrada a Raúl Moro, Jesús Fernández o Alberto Moleiro, entre otros. Rotaciones que surgieron efecto y el arranque de segunda parte de España fue eléctrico, sobre todo por bandas.

Tanto Moro como Jesús Rodríguez consiguieron profundizar en sus primeras acciones, y a punto estuvo de llegar el primero tras una gran jugada por banda derecha que remató Rafa Marín dentro del área, obligando a Yermakov, que entró en el descanso, a realizar una gran parada. Ni cinco minutos habían pasado de la segunda mitad y los de Denia ya habían creado más peligro que en los primeros 45.

Buen inicio al que dio continuidad Pablo Marín con otra buena ocasión, pero el remate del centrocampista de la Real Sociedad desde fuera del área se marchó por encima del travesaño. Sin embargo, Ucrania fue tomándole la temperatura a la segunda parte con el paso de los minutos, igualando un partido que cada vez se parecía más al de la primera mitad.

Se le acababa el tiempo a una España que volvería a intentarlo en el tramo final tras una gran jugada individual de Moleiro que acabó el propio jugador de Las Palmas con un disparo que mandó a córner el meta ucraniano. Y cuando el partido estaba muriendo, llegaría un jarro de agua fría para España en forma de gol en el descuento. Un gran envío desde el costado izquierdo sería cabeceado por Kvasnytsya para batir a Pablo Campos y dar el triunfo a Ucrania.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 0 - UCRANIA, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ESPAÑA: Iturbe (Campos, min.46); Pubill (Juanlu, min.46), Tárrega (Rafa Marín, min.46), Mosquera (Herzog, min.46), Gerard Martín (Hugo Bueno, min.46); Jauregizar (Turrientes, min.46), Javi Guerra (Marín, min.46); Diego López (Jesús Rodríguez, min.46), Pablo Torre (Moleiro, min.46), Yeremay (Raúl Moro); y Joseph (Roberto, min.46).

UCRANIA: Neshcheret (Yermakov, min.46); Roman (Batagov, min.64), Kozik, Mykhavko, Vivcharenko; Ocheretko, Brazhko; Voloshyn (Kvasnytsya, min.76), Rubchynskyi (Tsarenko, min.76), Bragaru (Veleten, min.83); y Vanat (Viunnyk, min.64).

--GOLES:

0-1, min.90+2: Kvasnytsya.

--ÁRBITRO: Sven Wolfensberger (SUI).

--ESTADIO: Estadio Santo Domingo (Alcorcón).