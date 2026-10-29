España sufre la pérdida de peso del Mundial en el Balón de Oro

El delantero inglés Harry Kane con el trofeo del Balón de Oro 2026. - Li Ying / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero inglés del Bayern Múnich, Harry Kane, se impuso este lunes en la votación del Balón de Oro por delante del francés Kylian Mbappé y el español Lamine Yamal, una edición en la que, por cuarta vez en los últimos cinco años que el premio individual se entregó en año de Mundial, el trofeo acabó en manos de un jugador que no había levantado la Copa del Mundo.

Históricamente, el máximo galardón individual que se puede conseguir en el mundo del fútbol, el Balón de Oro, ha estado ligado a jugadores que se han hecho con la Copa del Mundo en temporadas en las que la máxima competición internacional se ha celebrado. Sobre todo a partir de que el premio quedar abierto a jugadores no europeos en el año 1995. Desde entonces se han disputado ocho mundiales y los jugadores campeones del mundo que levantaron el balón dorado han sido cuatro.

Esto ocurrió en 1998 con Zinedine Zidane, en 2002 con Ronaldo Nazario, en 2006 con Fabio Cannavaro y en 2023 --el Mundial se disputó en diciembre de 2022-- con Leo Messi. Un secuencia de campeones que refleja como el máximo título colectivo al que puede aspirar un jugador ha ido perdiendo peso, pasando de levantarlo en las tres primeras ocasiones a hacerlo solo en una de las últimas cinco.

Y es que en las siete Copas del Mundo que se han celebrado en el siglo XXI, solo Ronaldo (2002), Cannavaro (2006) y Leo Messi (2023) consiguieron ganar el Balón de Oro y el Mundial. En el resto de años, el mejor clasificado del país ganador de la Copa del Mundo fue Andrés Iniesta, 2º en 2010, Manuel Neuer, 3º en 2014, Antoine Griezmann, 3º en 2018, y Lamine Yamal, 3º en 2026. Además, de esos años, solo Luka Modric en 2018 fue finalista en la Copa del Mundo.

Pero si se echa la mira más hacia detrás, desde que la revista France Football comenzó a entregar el premio en 1956, a la nómina de los ganadores anteriormente mencionados, sólo se suman el inglés Bobby Charlton en 1966, el italiano Paolo Rossi en 1982 y el alemán Lothar Matthaus en 1990. Eso supone que de los 18 años que el premio ha coincidido con la celebración del Mundial, solo el 39% de ellos tuvo como ganador a un campeón del mundo.

Eso sí, adquiere una relevancia diferente la victoria de Harry Kane, ya que el inglés ha sido el cuarto ganador en el siglo XXI que se alza con la votación sin haber conseguido ganar ningún título internacional. Esto solo había sucedido en la temporada 2004 (Andriy Shevchenko), 2010 (Leo Messi) y 2013 (Cristiano Ronaldo).

Lo que llama la atención es que dos de las ediciones han coincidido en años en los que España se proclamaba campeona del mundo. Si en 2026, los 73 goles conseguidos por Harry Kane y el triplete nacional negaron a Lamine Yamal o Rodrigo Hernández levantar el trofeo, en 2010 serían los 48 conseguidos por Leo Messi, que también consiguió los títulos de Supercopa de España y Europa, el Mundial de Clubes y la Liga, los que arrebatarían a Andrés Iniesta y Xavi Hernández el trofeo.

Además, llama la atención que en ambas ediciones (2010 y 2026) el Balón de Oro acabó en manos del delantero que había conseguido esa temporada la Bota de Oro. Un doblete de premios individuales que solo han conseguido en el siglo XXI Cristiano Ronaldo (2008 y 2014), Leo Messi (2010, 2012 y 2019) y Harry Kane (2026). Así, solo en seis de las últimas 26 ediciones (23%), ser el máximo goleador europeo del año ha decantado la balanza para la revista France Football.