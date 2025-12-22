España vuelve a vencer a Serbia en el cierre de la preparación para el Europeo

La selección española masculina de fútbol sala - RFEF

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol sala ha superado este lunes a Serbia (0-3) en Vranje (Serbia) en el último partido del año y de preparación para el próximo Europeo, que se disputará en Riga, Kaunas y Liubliana del 21 de enero al 7 de febrero.

Dos días después de ganar al combinado balcánico (1-5), los de Jesús Velasco tiraron de paciencia para acabar con la resistencia local en el Vranje Sports Hall, y solo en la segunda mitad pudieron golpear a un rival que se mostró muy rocoso.

Aún así, Serbia dispuso de las primeras ocasiones, con Dídac imponiéndose en un mano a mano a Lazar Marinkovic y con un balón al segundo palo de Dragan Tomic. España fue ganando peso y probó al guardameta Nikolic, que frenó a Adolfo en un mano a mano en el minuto 9 y que sacó un gran pie a un remate de Gordillo a los 17 minutos.

Tras el descanso, Nikolic tuvo que hacer una doble parada a Cecilio, pero a los cuatro minutos de la reanudación Adrián Rivera logró por fin anotar al aprovechar una paralela de Dani Zurdo. El propio Zurdo, en un córner sacado por Cecilio, hizo el segundo con un tiro raso.

Con el 0-2, el combinado de Jesús Velasco manejó el ritmo del partido con posesiones largas que evitaron que los locales utilizasen el juego de cinco hasta a dos minutos del final. España se defendió bien y también el rozó el tercer tanto en un palo de Adolfo a 26 segundos del final, pero fue Cecilio el que lo consiguió.