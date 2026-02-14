Espanyol - Celta: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

El jugador del RCD Espanyol Pere Milla. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

RCD Espanyol y RC Celta abrirán la jornada sabatina con un duelo directo por la sexta plaza en el RCDE Stadium, un encuentro al que ni catalanes ni gallegos llegan en buen momento. Ambos están sumidos en una crisis de resultados que se extiende seis jornadas en el caso de los pericos y cuatro en el de los vigueses. Aun así, se mantienen muy vivos en las aspiraciones por el Top-5, del que les separan cuatro y cinco puntos, respectivamente.

POSIBLES ALINEACIONES

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Reidel, Cabrera, Romero; Jofre, Urko, Expósito, Terrats; Roberto y Milla.

Celta: Radu; Rueda, Rodríguez, Starfelt, Alonso, Carreira; Moriba, Roman; Fer López, Iglesias y Hugo Álvarez.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Espanyol y Celta de la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 14 de febrero a las 14.00 horas en el RCDE Stadium.

DÓNDE VER

El duelo entre los pericos y los vigueses se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.