Roberto Fernandez of RCD Espanyol celebrates after scoring the team's first goal during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and RCD Espanyol at San Mames on November 20, 2026, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol ha vencido este viernes por 0-1 en su visita al Athletic Club para el comienzo de la jornada 13 en LaLiga EA Sports, gracias a un gol de Roberto Fernández mediado el segundo tiempo en el Estadio de San Mamés, confirmando el equipo catalán su reacción en partidos como visitante.

Ángel Fortuño destacó pronto en la portería de los pericos, que se sacudieron el buen inicio del Athletic con una ocasión de Roberto en el 20'. Pasada la media hora, Nico Williams ganó un balón dividido en el centro de campo y montó el ataque local hasta pisar área por la derecha y enviar un pase raso a su hermano Iñaki; Fortuño taponó a bocajarro.

A pesar de su dominio, el conjunto bilbaíno no veía puerta y tras el descanso siguió seco, como evidenciaron ambos Williams en el 51' y en el 61' mandando dos tiros por encima del larguero. Y cinco minutos después, el Espanyol aprovechó quizá su mejor oportunidad en una acción cuajada por Leandro Cabrera en la banda izquierda, pasando por Tyrhys Dolan.

El inglés giró sobre sí mismo con su control y pasó el esférico al hueco para la carrera de Roberto, quien llegó hasta el área y marcó un derechazo cruzado con el interior del pie; la dedicatoria del gol fue para su compañero Àlex Calatrava, que recientemente se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en un entrenamiento.

Aunque el Athletic hizo varias sustituciones que dieron aire fresco y achuchó en el tramo final, Fortuño y la zaga evitaron cualquier opción de empate. Esta derrota dejó a los 'leones' con 16 puntos, mientras que su triunfo colocó al Espanyol con 15 puntos, habiendo enlazado este resultado positivo a domicilio con su victoria ante el Villarreal.