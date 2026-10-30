El Espanyol frena su crisis ante un flojo Villarreal

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol puso un paréntesis a su actual crisis deportiva y de resultados tras sumar tres puntos valiosos este viernes en su visita al Villarreal CF al que batió por 0-1 tras un partido sólido solucionado por un tanto de Leandro Cabrera ante un rival que volvió a tropezar en casa, en el partido que abrió la undécima jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027.

El equipo catalán cogió aire y algo de distancia con el descenso tras una semana dura en la que fue destituido Manolo González tras la eliminación en la Copa del Rey Mapfre ante el Sestao River y encadenar seis partidos sin ganar. Con Sergio García de interino en el banquillo, se rehizo con un encuentro sobrio donde aprovechó bien su mejor ocasión ante un 'Submarino Amarillo' que evidenció su irregularidad con su tercera derrota ya como local y que le aleja de los puestos altos.

Aunque el Villarreal fue el que quiso tomar el mando del partido, la primera ocasión prometedora fue al poco del inicio en un centro que no cabeceó por muy poco Roberto Fernández. El 'Submarino Amarillo' quiso amenazar y encontró su mejor vía por la izquierda por donde siempre apareció con peligro Sergi Cardona, que metió un centro cruzado muy peligroso que tocó justo la defensa espanyolista para evitar que rematase un futbolista 'amarillo'.

Poco a poco, el conjunto catalán, vigilado desde un palco por su nuevo técnico, Eder Sarabia, se fue asentando algo más, pero le faltó algo más de lucidez en los metros finales para llevar más peligro. Algo similar le sucedió a los locales, que perdieron pronto por lesión a Gerard Moreno, sustituido por Nicolás Pépé, y que tampoco dieron mucho trabajo a Fortuño, más allá de un disparo de Mikautadze que no causó demasiados problemas al guardameta.

El partido se animó algo más pasada la media hora y el Villarreal tuvo una buena ocasión tras un robo de Moleiro a Cabrera que provocó un contragolpe mal resuelto finalmente porque el canario no ejecutó bien su pase decisivo y Mikautadze tampoco lo arregló con un mal control. Poco después, Cardona sorprendió con una irrupción en el área, pero su potente disparo se estrelló en Fortuño. El tramo final de los primeros 45 minutos trajo más sensación de peligro por parte de los de Íñigo Pérez, sobre todo con dos potentes disparos de Pépé que se fueron rozando el larguero y cerca del palo.

La segunda mitad comenzó con disgusto para el Espanyol, que vio como, tras el aviso desde la sala VOR, Sánchez Martínez le anulaba el 0-1 a Roberto Fernández por una falta previa sobre Pau Navarro. Ese susto pareció avivar a los locales, que metieron una marcha más con su rival optando por seguir buscando sorprender más en alguna transición.

Pero el que sorprendió fue Cabrera, '9' improvisado para rematar un gran centro de Bryan Zaragoza y poner el 0-1 a la hora de partido. El conjunto castellonense acusó este golpe y pese a los cambios introducidos, no fue capaz de crear ocasiones ante un rival ordenado y replegado en busca de defender su valiosa ventaja. Fortuño no pasó apuros ante la falta de recursos locales y los tres puntos volaron a Barcelona.