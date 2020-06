Espanyol, Leganés, Celta y Valladolid inician su 'batalla' por eludir el descenso

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Espanyol, el Leganés, el Mallorca, el Celta, el Valladolid y el Alavés, cinco de los siete últimos clasificados de LaLiga Santander, serán los protagonistas de los partidos de este sábado correspondientes a la vigesimoctava jornada del campeonato, con duelos directos entre 'pericos' y 'babazorros' y entre los 'pepineros' y los blanquivioletas.

Con el Mallorca cerrando el día en Son Moix ante el líder FC Barcelona, el Espanyol y el Leganés, colista y penúltimo respectivamente, buscan no desengancharse de la pelea en la reanudación del campeonato, mientras que el Celta, decimoséptimo, el Valladolid, decimoquinto, y el Alavés, decimocuarto, tratarán de sacar tres puntos de mucho valor.

La pelea por el descenso dará inicio a las 14.00 horas en el RCDE Stadium, donde se verán las caras el Espanyol y el Deportivo Alavés, un duelo de máxima urgencia para los locales, los peor colocados y más necesitados de victorias.

El conjunto catalán sabe que su margen de fallo apenas existe en los 33 puntos que restan en juego y con un calendario bastante duro. Por ello, debe empezar dejando atrás su mal rendimiento de antes del parón ante su afición, frente a quien sólo ha ganado este año al Mallorca.

Precisamente, ese triunfo, el pasado 9 de febrero, es el último en Liga que logró el equipo con el 'Pitu' Abelardo, que tendrá un partido especial ante su anterior equipo en el banquillo y al que salvó con holgura cuando llegó en diciembre de 2017.

La misión es ahora más complicada para el técnico asturiano. Aunque la salvación está sólo a seis puntos, el Espanyol únicamente ha podido ganar cuatro partidos hasta el momento y empezar sumando la quinta se antoja vital para seguir soñando. Naldo es baja y la preocupación es ver si unas molestias en la rodilla apartan o no al goleador Raúl de Tomás en esta primera final.

Sin embargo, enfrente tendrá a un Alavés, 'menos' necesitado por sumar 32 puntos antes del parón, un colchón de siete puntos sobre el 'infierno'. Los de Asier Garitano estaban sólidos en el 2020 y sólo habían perdido dos de sus nueve partidos disputados, sin perder ninguno de sus tres últimos.

Además, el equipo vitoriano había conseguido también una buena firmeza defensiva, aunque está por ver como consigue rendir lejos de Mendizorrotza, uno de sus talones de Aquiles durante la actual campaña. En el estadio espanyolista sólo ha arañado un empate y ha marcado un gol desde su último retorno, anotado precisamente por Calleri, ahora en las filas blanquiazules. Garitano pierde por sanción al delantero Joselu.

Una victoria del Espanyol metería presión al Celta, que le aventaja en seis puntos y que a las 17.00 horas recibirá en Balaídos a un Villarreal que tiene como objetivo seguir aspirando a jugar en Europa la temporada que viene.

El conjunto vigués parecía empezar a notar la mano de Óscar García cuando llegó el parón que espera que no le afecte. Invicto en las últimas cinco jornadas, con dos victorias, ambas en casa, y tres empates, uno de ellos en el Bernabéu, y dejando la portería a cero en los tres últimos, los 'celestes' habían reaccionado, aunque sin alejarse del peligro demasiado.

El confinamiento estuvo algo alterado por los casos del ruso Fedor Smolov y del danés Pione Sisto, que se marcharon a sus países pese a no tener el permiso del club. El primero, al menos, avisó, y parece que el técnico catalán le dará la oportunidad ahora de redimirse en el campo comandando el ataque local junto a un Aspas al que su equipo necesita más que nunca, mientras que el extremo no se perfila titular.

El Celta necesita la victoria para no arriesgarse a caer a los puestos de descenso en caso de sorpresa del Mallorca ante el líder, pero no encontrará facilidades en un Villarreal, octavo clasificado con 38 puntos y que no quiere dejar de renunciar a la Champions.

El 'Submarino Amarillo' está a ocho puntos de la cuarta plaza y sabe que no puede fallar si quiere estar en esa pelea o, al menos, en la de acceso a la Liga Europa. Al conjunto castellonense el parón sí le ha podido venir bien porque acumulaba tres derrotas seguidas, dos lejos de su estadio, y ahora espera retomar parte de la solidez que tenía, sobre todo a domicilio. Alberto Moreno, plagado de problemas físicos todo el año, sustituiría al sancionado Rubén Peña.

EL DUELO MÁS DIRECTO EN BUTARQUE

A las 19.30 horas será el turno del Leganés, que tratará de sumar tres puntos claves en Butarque ante el Valladolid, en el posiblemente duelo más directo de la jornada entre equipos de abajo, tan sólo separados por seis puntos.

El conjunto 'pepinero' también se aferraba a su supervivencia cuando se paró la competición gracias a su primera victoria a domicilio de la campaña en el Estadio de la Cerámica. A tres puntos del Celta, jugará sabiendo lo que ha hecho el equipo vigués y con la posibilidad de recortar a tres puntos también la ventaja que tiene su visitante.

Javier Aguirre también había logrado una mejora defensiva en su equipo y ahora necesitará que la puntería no falle, ya que es el peor ataque de todo el campeonato con sólo 21 goles anotados. El 'Vasco' tiene a todos sus hombres disponibles salvo el lesionado Szymanowski.

Por su parte, el Valladolid sabe que sacar los tres puntos de Butarque podría ser un premio muy valioso de cara a seguir respirando con cierta comodidad, aún más si luego cayese el Mallorca. Si se dan esos dos resultados, el equipo pucelano distanciaría en ocho y nueve puntos a 'pepineros' y 'bermellones'.

Los blanquivioletas, que no han estado en toda la temporada en puestos de descenso, pararon con malas sensaciones tras perder ante Real Sociedad y, sobre todo, ante el Athletic en Zorrilla por un poco habitual 1-4, y tratará de recuperar la senda de la victoria ante un 'Lega' al que no ha batido en sus últimos cinco partidos, dos en Segunda y los tres últimos de Primera, con sólo un empate, el de esta primera vuelta. Sergio González también tiene a todas sus piezas disponibles.

--PROGRAMA DE LA JORNADA DEL SÁBADO EN LALIGA SANTANDER.

Espanyol - Alavés. González Fuertes (C.Asturiano) 14.00.

Celta - Villarreal. Pizarro Gómez (C.Madrileño) 17.00.

Leganés - Real Valladolid. Melero López (C.Andaluz) 19.30.

Mallorca - FC Barcelona. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 22.00.