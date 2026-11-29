Edu Expósito con el RCD Espanyol - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol busca este lunes en el RCDE Stadium (21.00 horas), en el último encuentro de la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, su segunda victoria bajo la batuta de Eder Sarabia frente al Getafe CF, que necesita cortar una racha de dos derrotas consecutivas para intentar salir de los puestos de descenso.

El cuadro perico asaltó San Mamés (0-1), en el debut del técnico vasco, y enlazó su tercera jornada seguida puntuando -dos victorias y un empate- para dejar atrás la zona baja y situarse con 15 puntos, tres más que los puestos de descenso que marca su rival de este lunes y a cinco de las posiciones europeas.

Tres porterías a cero frente a Villarreal (0-1), Deportivo (0-0) y Athletic (0-1) que le sitúan como el cuarto equipo menos goleado del campeonato (14), aunque su falta de contundencia arriba, como sexto conjunto que menos marca (14), le ha impedido marchar más arriba en la tabla. En casa, además, solo ha ganado un partido, en su estreno liguero, y ha sumado solo 5 de 18 posibles al calor de su público.

Enfrente, los de José Bordalás acuden a Barcelona tras el tropiezo en Conference League ante el modesto Iberia georgiano (1-0) y marcando la zona de descenso, con las mismas 12 unidades que permite a Valencia y Levante estar en puestos de permanencia.

De hecho, han cosechado tres derrotas en los últimos cuatro enfrentamientos ligueros, y las cosas se complican lejos del Coliseum; el cuadro azulón ha perdido sus últimos ocho encuentros en LaLiga como visitante, en los que además no ha conseguido marcar.

El conjunto blanquiazul no podrá contar con el sancionado Clemens Riedel ni con los lesionados Urko González de Zárate, Kike García y Álex Calatrava. Mientras, los madrileños lamentarán las ausencias de Dakonam Djené, tras ser expulsado en la derrota frente al Atlético de Madrid, y de Juanmi Jiménez y Christantus Uche, por lesión, y Dani Carvajal, Abdel Abqar y Sebastián Boselli son duda por molestias.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

RCD Espanyol - Getafe CF. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.00.