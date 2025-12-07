Espanyol - Rayo Vallecano: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol defiende este domingo en casa ante el Rayo Vallecano la última de las plazas de acceso a competición europea. Los de Manolo González, que arrancaron la jornada en la sexta posición con 24 puntos, llegan a la cita más apremiados por las sensaciones dejadas esta semana que por los apuros clasificatorios. La sorprendente derrota del jueves ante el Atlético Baleares en la Copa del Rey (1-0), aunque con la unidad B, cortó la reacción del cuadro perico.

POSIBLES ALINEACIONES

Espanyol: Dimitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Dolan, González, Lozano, Milla; Edu Expósito y Roberto.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Gumbau, Valentín, Unai López; Isi, De Frutos y Álvaro García.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Espanyol y Rayo Vallecano de la jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 7 de diciembre a las 18.30 horas en el RCDE Stadium.

DÓNDE VER

El duelo entre los pericos y los franjirrojos se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.