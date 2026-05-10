Estados Unidos aún no ha expedido los visados a los jugadores iraníes para el Mundial

Banderas de Irán - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

ESTAMBUL (TURQUÍA), 10 May. (dpa/EP) -

Estados Unidos aún no ha expedido los visados a los miembros de la selección de Irán, a poco más de un mes del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, según la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI).

"Aún no han expedido ningún visado y están tardando mucho", declaró el presidente de la FFIRI, Mehdi Tah, a la cadena Nasim. El equipo viajará a Turquía a finales de la próxima semana para permanecer allí unos 15 días y espera que, mientras tanto, se pueda encontrar una solución.

Taj añadió que esperaba reunirse con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y con el secretario general, Mattias Grafström, para discutir el asunto.

Taj ha criticado duramente a la FIFA y ha puesto condiciones para la participación de Irán en el Mundial. Entre otras cosas, el país quiere asegurarse de que no haya comentarios políticos dirigidos al equipo o a la federación durante los partidos.

Irán disputará todos sus partidos del Grupo G contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en Estados Unidos. Desde finales de febrero, Irán se encuentra inmerso en un conflicto militar contra Estados Unidos e Israel.