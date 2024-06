Pedri, Nacho y Cucurella, en el primer once de De la Fuente

PEDRI, NACHO Y CUCURELLA EN EL PRIMER XI

El primer once para esta EURO 2024 no tiene excesivas sorpresas y es el que con más fuerza sonaba para el estreno. Luis de la Fuente mantiene su confianza plena en Pedri y le da la titularidad en detrimento de Dani Olmo para esa posición seguramente más cercana al '10', mientras que Nacho suplirá a un Aymeric Laporte que no ha entrenado las dos últimas sesiones y Marc Cucurella le gana la partida en el lateral izquierdo a Alejandro Grimaldo