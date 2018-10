Eusebio: "Es una oportunidad única y no podemos desaprovecharla"

Publicado 14/02/2018 20:06:07 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, ha reconocido que la eliminatoria ante el Red Bull Salzburgo, que arranca este jueves (19:00 horas) con la disputa del partido de ida de dieciseisavos de final de la Liga Europa (19:00 horas), es "una oportunidad única" porque los 'txuri-urdines' "llevan 15 años sin vivir una eliminatoria así".

"Me gusta creer que el aficionado de la Real esté pensando en si esto es importante o no porque llevan 15 años sin vivir una eliminatoria. Esto es una oportunidad única y no podemos desaprovecharla", declaró el técnico vallisoletano en relación a la eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones cuando el Olympique Lyon eliminó a los realistas.

"Tenemos una gran oportunidad de poder ofrecer a nuestros aficionados dos grandes partidos y pasar a la siguiente fase. Sabemos que es algo muy bonito, algo que el club no tiene esa posibilidad. Y por ellos estamos ilusionados y responsabilizados de vivir algo especial, sabemos lo que hay en juego", puntualizó.

"Tenemos que confiar más que nunca en nosotros y en nuestro juego. Ser fieles al 100% a lo que mejor sabemos hacer, tener el control para ponerles en dificultades", añadió el preparador realista.

Además, Eusebio analizó a un rivas que impondrá "un ritmo alto". "Es un rival que lo ha hecho muy bien en la fase de grupos y que tiene muchas virtudes. Juega con 4-4-2 en rombo, que presiona en campo contrario y que imprime un ritmo alto e intenso con jugadores jóvenes y que ha puesto en muchas dificultades a los rivales a los que se han enfrentado", valoró.

ODRIOZOLA: "LLEVAMOS 15 AÑOS SIN VIVIR ALGO ASÍ"

Por su parte, el lateral derecho Álvaro Odriozola también compareció ante los medios y destacó la importancia del partido ante los austríacos. "Yo, como aficionado y socio de la Real, no he visto nunca al equipo en una eliminatoria europea. Llevamos 15 años sin disputar algo así. Y aunque no estemos en el mejor momento, nos viene bien para poner en valor lo que hicimos la temporada pasada y en la fase de grupos", dijo.

"Es momento de que todos estemos más unidos que nunca, los jugadores con el entrenador y con la afición, que al final todos tenemos los mismos objetivos y tenemos que remar todos en la misma dirección. Hay que disfrutar del partido, de la eliminatoria y todos juntos sacarlo adelante", añadió.

Por último, Odriozola reconoció que no miran "más allá" de la victoria. "Yo no voy a pedir apoyo a la gente porque siempre nos lo dan, no nos podemos quejar. Recuerdo el partido ante el Deportivo y ver su apoyo, me ponen los pelos de punta. Lo mejor para su moral y la del grupo sería lograr una victoria. No miramos más allá", sentenció.