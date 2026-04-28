El experto Salvador Rodríguez advierte de que "hay más racismo" en el fútbol del que se cree

El periodismo y experto en delitos de xenofobia y racismo Salvador Rodríguez advierte de que "hay más racismo" en el fútbol del que se cree. - AEPD

SANTA SUSANNA (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

El periodista y experto en delitos de odio, xenofobia y racismo Salvador Rodríguez Moya ha advertido de que "hay mucho más racismo" en el mundo del fútbol del que se cree y abogó por la educación desde edades tempranas para tratar de rebajar el brote de estas actitudes en los estadios en las últimos meses.

En su ponencia sobre fútbol y racismo durante el 62 Congreso de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), que se celebra en un hotel de Santa Susanna (Barcelona), Salvador Rodríguez se refirió a cómo en los últimos meses se han multiplicado los episodios de racismo en el fútbol español.

Aunque Rodríguez subrayó que se trata de un problema perpetrado, por lo general, por grupos reducidos de aficionados, causa un "daño significativo" a la imagen de los clubes, jugadores, al deporte y a la sociedad en general.

El autor de los libros 'Tarjeta negra al racismo' y 'Mordisco al racismo' recoerdó que los primeros jugadores negros militaron en el FC Barcelona, Fausto y Betancourt, en 1931 y 1942. "En ningún caso hubo un episodio de racismo con ellos. El primer gesto racista que tenemos registrado en España se produjo con Ben Barek en 1951 cuando militaba en el Atlético de Madrid. Después de que aficionados locales apedrearan el bus del Atleti, Barek bajó del vehículo para mediar y le llamaron 'negro de mierda, te vamos a matar'", evocó.

Mucho más tarde, el delantero del FC Barcelona Samuel Eto'o amagó con abandonar el campo en La Romareda tras recibir insultos racistas como 'mono' y escucharse a coro la imitación del sonido de este animal desde la grada.

"En la actualidad seguimos presenciando más capítulos racistas y es necesario volver a abrir el debate y plantearse medidas efectivas. ¿Cerramos estadios? ¿cerramos gradas de manera parcial? ¿Multas a los clubes? Tal vez estas medidas que ya están implantadas no son lo necesariamente efectivas y habría que buscar otras sanciones", sugirió.

En este sentido, Rodríguez celebró los avances en la lucha contra el racismo. "Es cierto que hemos evolucionado mucho, pero, tal vez, hemos bajado la guardia una vez que hemos visto que este problema estaba más controlado. Hay más racismo del que creemos o tenemos constancia, sólo hay que darse una vuelta por cualquier campo de cualquier categoría de cualquier ciudad. Ahora se ha puesto el foco en Estados Unidos y en un caso ajeno al fútbol, porque las tecnologías dan acceso a todo lo que pasa, pero aquí también lo tenemos. Y en Inglaterra se ha producido un rebrote. Y en Italia sigue habiendo casos", comparó.

El experto aseguró que las sanciones funcionan a corto plazo, pero que "lo esencial" y la primera medida para erradicar el racismo es la educación a edades tempranas.

"¿PERIODISMO DEPORTIVO EN LA UNIVERSIDAD?"

Por otro lado, en la asamblea ordinaria de la AEPD se propusieron modificaciones estatutarias y la iniciativa, impulsada por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid para promover la inclusión de la asignatura de Periodismo Deportivo como optativa en distintas etapas del ciclo educativo como los institutos y la universidad.

Asimismo, se aprobó la propuesta de incluir la palabra 'intolerancia' al texto de la Ley de 2007 contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, lo que permitiría actuar ante hechos como los silbidos al himno español en la pasada final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en La Cartuja de Sevilla.