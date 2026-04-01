Archivo - Los expresidentes de la Federación Vasca de Fútbol se quejan de "permanente infrafinanciación". - Europa Press/Contacto/Juan Carlos Lucas - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Todos los expresidentes de la Federación Vasca de Fútbol (EFF-FVF) desde su fundación, pero "a título individual", han lamentado "una situación de absoluta y permanente infrafinanciación" en dicho organismo "durante más de tres décadas", generando así un "claro desequilibrio" con respecto a las demás Federaciones Autonómicas.

Así, los expresidentes analizaron este miércoles "la situación generada" sobre las Federaciones Territoriales de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba. "Durante más de tres décadas la financiación recibida por la EFF-FVF, procedente de la RFEF, ha sido mínima o en algunos períodos incluso inexistente", apuntaron hacia la Real Federación Española de Fútbol.

"La EFF-FVF ha sobrevivido en una situación de absoluta y permanente infrafinanciación, recibiendo las FF.TT. directamente dicha financiación, en una situación única y excepcional respecto al resto de las Federaciones Autonómicas, en claro desequilibrio en contra de la EFF-FVF", lamentó el comunicado de prensa.

"Idéntica situación excepcional se ha venido dando en cuanto a la participación de las FF.TT. en diferentes foros de la RFEF, producto, todo ello, de la voluntad unilateral, y de carácter graciable de la RFEF. Cabe resaltar, que, exceptuando un breve periodo de años reciente, tradicionalmente no ha existido en la Comisión de Presidentes Autonómicos representación de las FF.TT. por esta condición, sino por otras relativas al funcionamiento interno de la RFEF", agregó la nota.

"Recientemente, tales desajustes se han adecuado a las circunstancias reales de la organización territorial, y estatutaria de la RFEF, responsable de estas decisiones, siempre dentro del respeto a los marcos legales autonómicos y estatales", subrayó el mismo texto de prensa.

Por último, los expresidentes dijeron suscribir y apoyar "en todos sus términos" el contenido de otro comunicado remitido previamente a los clubes vascos y las "decisiones a que el mismo se contrae, con especial énfasis en la llamada a evitar escenarios de confrontación e invocar el fortalecimiento del fútbol vasco, en general, y en especial el de todas nuestras selecciones, con las Euskal Selekzioak a la cabeza".