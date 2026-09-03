El extremo del FC Barcelona Jesse Bisiwu sufre una contusión y se descarta una lesión de gravedad

El nuevo jugador del FC Barcelona, el delantero belga Jesse Bisiwu. - GERMÁN PARGA/FCB

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Jesse Bisiwu sufre una contusión en su pierna izquierda, descartando por completo una posible lesión de gravedad, después de sufrir un fuerte golpe en la final de la Copa Catalunya ante el Sabadell, según confirmaron los servicios médicos del club azulgrana este jueves.

"Jesse Bisiwu recibió un golpe en la pierna izquierda durante el partido de ayer. Y las pruebas médicas realizadas esta mañana han confirmado que se trata únicamente de una contusión. Su reincorporación a los entrenamientos está prevista en un plazo breve", apunta el comunicado.

El extremo de 18 años llegó este verano procedente del Club NXT belga, al que los azulgranas pagaron unos 8,5 millones de euros. Pese al desembolso se encuentra en dinámica de filial, y aun no ha sido convocado para ningún partido con el primer equipo.