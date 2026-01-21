El extremo israelí Tay Abed ficha por el Levante hasta 2029

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El extremo hispano-israelí Tay Abed se ha convertido este miércoles en nuevo jugador del Levante UD, al que llega traspasado procedente del PSV Eindhoven y con el que firma un contrato hasta el 30 de junio de 2029, según confirmó el club granota en un comunicado.

Tay Abed, que se formó en la cantera del Hapoel Tel Aviv y el PSV Eindhoven, ha sido en una de las piezas fundamentales del filial del conjunto neerlandés, disputando 34 partidos y anotando 14 goles en el curso pasado, mientras que en la actual campaña ha participado en 19 encuentros marcando siete tantos.

Además, el extremo hispano-israelí debutó con el primer equipo el 16 de diciembre de 2025 en el encuentro correspondiente a la segunda ronda de la Copa de los Países Bajos (KNVB Beker). Asimismo, el futbolista es internacional con la Selección de Israel, cuya camiseta ha defendido en categoría Sub-19, Sub-20 y Sub-21.