La FA solicita una revisión independiente del plan de inversión privada de Infantino

Archivo - Debbie Hewitt, presidenta de la FA inglesa - James Manning/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES 17 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

La presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol, Debbie Hewitt, ha enviado una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que solicita una revisión independiente del plan de inversores privados para el Mundial y de la gestión del caso de Folarin Balogun, según ha podido saber la Press Association.

Infantino se encuentra bajo presión después de que tres confederaciones continentales rechazaran su plan de crear una empresa para gestionar los aspectos comerciales de los torneos de la FIFA, como los Mundiales masculino y femenino, y vender el 20 por ciento de la misma a inversores privados, aunque el mandatario acabó por abandonar el plan ante el rechazo.

El diario 'The Times' fue el primero en informar el jueves de que la presidenta de la FA, que también es vicepresidenta de la FIFA y miembro del Consejo de la FIFA, había escrito a Infantino exigiendo respuestas. Según ha podido saber la Press Association, la carta solicita una revisión independiente de la propuesta de los inversores privados, así como aclaraciones sobre la decisión del Comité Disciplinario de la FIFA de suspender la sanción de un partido impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun durante el pasado Mundial, que le permitió jugar los octavos ante Bélgica y después de que el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegurase que había intervenido.

Infantino se disculpó el 5 de agosto por el proceso seguido en relación con el plan de inversores privados, y un comunicado del Consejo de Administración de la FIFA se comprometió a llevar a cabo una revisión. El organismo no ha confirmado en ningún momento quién la está llevando a cabo.

La UEFA declaró que ha "perdido la confianza" en Infantino y ha presentado solicitudes legales ante los tribunales estadounidenses para que se revelen los documentos relacionados con el plan de inversores privados. El ente rector del fútbol europeo también se ha comprometido a identificar a un candidato creíble para competir contra Infantino en el Congreso de la FIFA de marzo, siendo el 18 de noviembre la fecha límite para la presentación de candidaturas.

Infantino ya ha confirmado su intención de presentarse a la reelección y sigue contando con un fuerte apoyo en África, Sudamérica y en varios países de Oriente Medio, como Arabia Saudí, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.