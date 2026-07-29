El FC Barcelona aprobará las cuentas de 2025-26 en septiembre y jugará un amistoso en Tánger el 15 de agosto

Reunión de la Junta Direectiva del FC Barcelona este miércoles 29 de agosto. - FC BARCELONA

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona está adelantando el cierre de las cuentas de la temporada 2025-26 y las someterá a aprobación en la próxima asamblea de socios en septiembre, y negocia un amistoso en Tánger (Marruecos) contra un equipo local el próximo 15 de agosto, según acordó este miércoles en la reunión de su Junta Directiva.

En dicha reunión de la Junta Directiva del FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, bajo la presidencia del vicepresidente primero, Rafael Yuste, en ausencia del presidente Joan Laporta, se abordó la posibilidad de celebrar una única Asamblea Ordinaria de Socios y Socias Compromisarios, que habitualmente tiene lugar en octubre, que incluya los asuntos de la Extraordinaria que requieren la aprobación de los socios y socias compromisarios.

Para ello, el FC Barcelona anunció que está adelantando el proceso de cierre de las cuentas correspondientes a la temporada 2025-26, así como la elaboración del presupuesto de 2026-27, para incluirlo en un mismo orden del día, en una única convocatoria y una única Asamblea, que se celebraría en septiembre.

"Esta fórmula supondría una mayor comodidad para los socios y socias compromisarios y, al mismo tiempo, un importante ahorro de recursos organizativos y económicos", argumentó la Junta en un comunicado del club en la web oficial.

En este sentido, la Junta Directiva ha sido informada de una primera estimación del cierre económico de la temporada, que está "en fase de revisión y validación" por parte del auditor y, una vez finalice este proceso, que podrán ser aprobadas en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de septiembre. Dicha asamblea, siempre que sea posible, coincidirá con un día de partido del FC Barcelona en el Spotify Camp Nou.

Por otra parte, la directiva azulgrana trató la posibilidad de que el Barça Femenino, que hará público en breve un nuevo fichaje, dispute un amistoso también el 15 de agosto frente al Manchester City en el estadio del conjunto inglés.

En el ámbito deportivo, la Junta también ha ratificado el proyecto de unificación de la estructura del Barça Atlètic con la del primer equipo para "lograr una gestión más ágil, eficiente y coordinada" desde los puntos de vista deportivo, económico y operativo.

Por último, la Junta Directiva ha sido informada de la evolución de las obras del Spotify Camp Nou y de los trabajos previstos para el inicio de la próxima temporada, en la que el vigente campeón de LaLiga EA Sports debutará en la jornada 2 en el Martínez Valero de Elche, el 23 de agosto, tras el aplazamiento de la primera contra el Athletic Club por el Mundial de fútbol.