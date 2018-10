Dembélé y Ter Stegen valen una Supercopa

Actualizado 13/08/2018 9:34:19 CET

El Barça, campeón en Tánger ante un Sevilla que tuvo sus opciones

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España este domingo al imponerse (1-2) al Sevilla FC en la final celebrada en el Stade Ibn Battouta de Tánger (Marruecos), gracias a un gran gol de Ousmane Dembélé en el minuto 78 y a que el meta culé Ter Stegen detuvo un penalti en el 91'.

El zapatazo del campeón del mundo con Francia culminó la remontada de un Barça que rondaba la meta de un inspirado Vaclik tras el descanso. Al portero del Sevilla se le acumuló el trabajo, mientras los de Pablo Machín buscaban sus opciones a la contra. Y la tuvieron, al menos de prórroga, con un penalti que paró el portero del Barça a Ben Yedder ya en el descuento.

El cuadro andaluz comenzó mejor la final, gracias al gol de Pablo Sarabia a los 10 minutos. Sin embargo, los de Ernesto Valverde cambiaron el color a la final poco a poco y más de golpe cuando Gerard Piqué hizo el 1-1 tras una falta al palo de Leo Messi. La segunda parte fue azulgrana, Dembélé decidió el título y Ter Stegen lo confirmó para comenzar el curso con buen pie.

No fue así el año pasado, en el debut de Ernesto Valverde, derrotados por el Real Madrid. La novedosa Supercopa de Tánger se la quedó el cuadro culé, que supo administrar mejor las fuerzas en un partido muy de agosto. Sin grandes destellos ni esfuerzos, con Leo Messi entrando en acción pero a medio gas, y con algún debut en ambos equipos, como los de André Silva en los andaluces y Arturo Vidal en el tramo final de los catalanes.

Otro estreno fue el del VAR, que como cabía de esperar se utilizó. Ante la duda provocada por su asistente, Del Cerro Grande aceptó la ayuda del sistema que dará mucho que hablar esta temporada en LaLiga. El gol de Sarabia, en posición legal, fue oro para un Sevilla reforzado en su confianza. Los de Machín dejaron atrás el 5-0 de la final de Copa y se lo creyeron.

El Barça estuvo lento, quizá con conocimiento de causa, sabiendo de lo largo de un partido en calor, humedad y en el mes de agosto. No se asustó el equipo de Valverde aunque no llegó en exceso a la meta rival. La mejor un remate de cabeza del ex del rival, Lenglet, para un cuadro culé bien vigilado. El Sevilla se protegió bien y sacó a las bandas a los catalanes.

EL BARÇA REMONTA POR SU 13ª SUPERCOPA

Le dio un punto más de intensidad el equipo de Valverde en el tramo final del primer tiempo y logró rondar el gol. Sin precisión en el último pase o en el remate, fue Piqué quien cazó el gol tras una falta de Messi. Tras el descanso, al Sevilla le pesó más el reto y el Barça echó el resto para buscar la remontada. Cotuinho, Arthur, Messi, Suárez, el Barça volvió a rondar el gol.

No era un día de especial inspiración, con el Sevilla cada vez más inofensivo si quiera a la contra, solo la de Vaclik despejando balones, hasta que apareció Dembélé. El francés reclamó su sitio en el primer ensayo de su segundo año, con un gol que encarriló el título. El Sevilla se lanzó a la desesperada y Aleix Vidal, ante su compañero hasta hace escasas semanas, forzó el penalti de Ter Stegen.

El meta alemán se ganó sus líneas en las crónicas deteniendo el lanzamiento blando de un Ben Yedder recién entrado en la pista que pudo cambiar la historia. Así terminó el estreno oficial de una temporada que comienza con la 13ª Supercopa para el Barça y derrota en una final sin exceso de extracomunitarios para el Sevilla, al menos mostrando la buena línea que busca con Machín y que tendrá que seguir en su traca de eliminatorias por estar en Europa.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 1 - SEVILLA FC, 2. (1-1, al descanso)

--ALINEACIONES:

SEVILLA: Vaclik; Mercado (Ben Yedder, min.85), Kjaer, Sergi Gómez; Navas, Roque Mesa, Banega, Escudero; Vázquez, Sarabia (Aleix Vidal, min.71) y Muriel (André Silva, min.60).

BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rafinha (Rakitic, min.46), Arthur (Coutinho, min.53); Dembélé (Arturo Vidal, min.86), Messi y Suárez.

--GOLES:

1 - 0, min.10, Sarabia.

1 - 1, min.42, Piqué.

1 - 2, min.78, Dembélé.

--ÁRBITRO: Del Cerro Grande (C. Madrileño). Amonestó a Vázquez (min.24), Mesa (min.69) y Aleix Vidal (min.94) por parte del Sevilla. Y a Busquets (min.16), Ter Stegen (min.90) y Lenglet (min.92) en el Barcelona.

--ESTADIO: Stade Ibn Battouta, en Tánger (Marruecos).