Valverde: "Ganar nos refuerza, empiezas con buena cara"

Publicado 13/08/2018 1:16:18 CET

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, reconoció la importancia de empezar la temporada "con buena cara" gracias a la conquista este domingo de la Supercopa de España, una final en la que entendió el apoyo de Tánger a Messi y su equipo, y en la que reconoció que el Sevilla "tuvo sus opciones".

"Estamos contentos, nos jugábamos un título contra un gran rival. El partido ha tenido mucha dificultad, por empezar perdiendo pronto y tener que remontar. Veníamos de muchos jugadores incorporados esta semana y al final esa inactividad se nota. Según ha avanzado el partido hemos ido creciendo. Ha sido un partido bonito, ellos han tenido sus opciones y ganar nos refuerza y empiezas la temporada con buena cara", indicó en rueda de prensa.

El Barça comenzó por debajo a los 10 minutos por un gol de Pablo Sarabia, pero poco a poco fue creando peligro hasta lograr el empate antes del descanso por medio de Piqué. En la segunda parte, ya en el tramo final Dembélé decantó el choque con un golazo y Ter Stegen evitó la prórroga parando un penalti a Ben Yedder en el descuento.

El técnico culé se refirió a la actuación decisiva de un Dembélé que se ha especulado incluso con su salida a pesar de ser el fichaje más caro de la historia del club el año pasado. "Es un jugador que tenemos mucha esperanzas. Tiene grandes cualidades y nos puede ayudar mucho. Se ha visto que no le influye lo que suena. Ha participado activamente y ha hecho un golazo", dijo.

Por otro lado, Valverde explicó su decisión de no convocar a Malcom, sin que tuviera nada que ver con la amenaza del Sevilla de denunciar alineación indebida en caso de que hubiera más de tres extracomunitarios. "Es una decisión mía. Cuando uno va a impugnar un partido no lo dice antes del partido. Si hay alguien que me tiene que avisar de eso es mi club, no los rivales", apuntó.

Además, el técnico azulgrana no quiso hacer de adivino con una posible prórroga. "¿Adivinar el futuro? No sé lo que hubiera pasado en la prórroga. En los últimos cinco minutos se han ido muy arriba pero hasta ese momento estaban muy atrás", explicó, contento por el apoyo de la afición marroquí, ayudados por el factor Messi.

"Hemos tenido una buena sensación. La gente ha estado con nosotros. Tenemos a Messi y es una garantía, todo el mundo adora a Messi, por lo que hace cada día, quiere verle a él y al Barça, en cualquier sitio. Ha sido un placer poder venir y que la gente disfrute con el juego del equipo", zanjó.