El FC Barcelona convoca su Asamblea General Ordinaria de Socios y Socias para el próximo 19 de septiembre

Archivo - El Spotify Camp Nou, durante un entrenamiento. - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva del FC Barcelona, tras una reunión ordinaria celebrada este jueves, ha aprobado la convocatoria de su Asamblea General Ordinaria de Socios y Socias para el próximo 19 de septiembre, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos.

"La Asamblea se celebrará de forma telemática y la Mesa quedará constituida en el Auditori 1899, dentro de las instalaciones del Spotify Camp Nou. El día 4 de septiembre, según los plazos previstos en los Estatutos, se publicará el anuncio oficial de la convocatoria, en el que se detallará el orden del día", detalló la entidad culé en una nota.

Ese mismo texto subrayó que en los próximos días el club "pondrá a disposición" de sus socios y socias "la información pertinente" sobre la asamblea, "incluida la información económica", y que "organizará los habituales encuentros informativos en los que se explicarán con detalle estos resultados y los principales hitos del ejercicio".

Luego el comunicado aclaró que la reunión también había "servido para formular las cuentas anuales" de la campaña 2025-26, presentando "unos resultados ordinarios positivos por tercera temporada consecutiva" y "cumpliendo así el objetivo de equilibrio financiero en una temporada marcada por importantes condicionantes operativos y de aforo".

"En el ámbito económico, esta temporada también ha estado marcada por un nuevo récord de ingresos, superando por primera vez la barrera de los 1.000 millones de euros. Esta cifra se debe, esencialmente, a la mejora de los ingresos derivados de la explotación del estadio, pese al hecho de haber jugado algunos partidos durante el primer semestre tanto en el Estadi Johan Cruyff como en el Estadi Olímpic, y algunos partidos en el Spotify Camp Nou con un aforo de 42.000 espectadores", recordó la nota.

"La cifra de ingresos es especialmente relevante porque, pese a estas circunstancias, se ha alcanzado prácticamente el presupuesto previsto para el ejercicio, que contemplaba comenzar la temporada en el Estadio y con un aforo superior a los 60.000 espectadores desde el inicio. Este hecho reafirma el gran potencial futuro del Spotify Camp Nou una vez funcione a pleno rendimiento", recalcó el comunicado de prensa culé.

"Otros factores que también han contribuido a este récord de ingresos han sido el aumento continuado de los ingresos de patrocinadores y el récord de facturación por la venta de 'merchandising' del club a través de la filial BLM", concluyó el texto de prensa del Barça.