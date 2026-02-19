El FC Barcelona destinará a sus socios abonados el 100 por 100 del próximo incremento de aforo del Camp Nou

Archivo - Imagen general del Estadio Spotify Camp Nou - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona anunció este jueves que destinará "al cien por cien" a sus socios y socias abonados el próximo incremento de aforo previsto en el Estadio Spotify Camp Nou, a la espera de recibir la aprobación por parte del Ayuntamiento de Barcelona de la fase 1C, correspondiente al Gol Norte.

El club 'culer' recordó que esta fase contempla "aproximadamente" 14.000 nuevas localidades, que serán asignadas "prioritariamente a la masa social azulgrana". "En caso de que la vuelta al estadio se produzca a principios del mes de marzo, el precio previsto de estos abonos se situará entre 160 y 264 euros, en función de la ubicación", advirtió.

"El club se mantiene pendiente de recibir la autorización definitiva por parte del Ayuntamiento para activar la fase 1C, una aprobación que se espera poder obtener lo antes posible, a inicios del mes de marzo", puntualizó al respecto.

La entidad blaugrana indicó también que próximamente abrirá el proceso para que los socios y socias abonados puedan solicitar su localidad con antelación de acuerdo a los plazos establecidos, de los que se informará oportunamente a través de sus medios habituales.

"Esta decisión pone en valor la importancia que el club otorga a sus socios y socias, auténtico pilar de la entidad y elemento diferencial de su modelo de propiedad. Con esta medida, el FC Barcelona reafirma su compromiso de priorizar su masa social en el proceso de retorno progresivo al Spotify Camp Nou, garantizando que sean los abonados quienes ocupen, en primer término, las nuevas localidades disponibles y contribuyan a llenar el nuevo estadio en esta etapa clave", sentenció el conjunto catalán.