FC Barcelona - PSG, jornada 2 de Champions League: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este miércoles en el Estadi Olímpic Lluís Companys al Paris Saint-Germain en el segundo encuentro de la Fase Liga de la 'Champions League', un encuentro de primer nivel muy condicionado por las bajas que hay en ambos conjuntos, destacando la de Raphinha y Joan Garcia en el Barça, mientras que el PSG no podrá contar con el ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé ni con su capitán Marquinhos.

POSIBLES ALINEACIONES

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford; Lewandowski.

Paris Saint-Germain: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Vitinha, Neves, Fabián; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a FC Barcelona y Paris Saint-Germain de la jornada 2 de la fase liga de la Liga de Campeones se disputará el miércoles 1 de octubre a las 21.00 horas en el Estadio Lluís Companys.

DÓNDE VER

El duelo entre los azulgranas y los parisinos se podrá ver por televisión a través de los canales Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.