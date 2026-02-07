FC Barcelona - RCD Mallorca: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este sábado al RCD Mallorca en el Spotify Camp Nou en la jornada 23 de LaLiga EA Sports, en un duelo en el que los de Hansi Flick quieren ganar en casa para por lo menos mantenerse líderes y forzar un tropiezo de sus perseguidores, antes de centrarse en las semifinales coperas, frente a unos mallorquines incapaces de ganar a los catalanes en Liga desde 2009 y que llegan dispuestos a cortar esa mala y, de paso, poder sumar lejos del Mallorca Son Moix.

POSIBLES ALINEACIONES

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric Garcia, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; y Ferran Torres.

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Antonio Sánchez, Mascarell, Samu Costa, Darder; Muriqi y Jan Virgili.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a FC Barcelona y Mallorca de la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 7 de enero a las 16.15 horas en el Camp Nou.

DÓNDE VER

El duelo entre los azulgranas y los bermellones se podrá ver por televisión a través de los canales Movistar Plus+ y M+ LaLiga.