Lamine Yamal y Raphinha celebran el 0-2 en el Levante UD-FC Barcelona de LaLiga EA Sports 26-27 - Maciej Rogowski/SOPA Images via / DPA

El FC Barcelona sigue imparable

Pese a un susto final, el actual campeón vuelve a ganar con comodidad en LaLiga EA Sports tras batir 2-4 al Levante UD

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona se mantiene como firme líder de LaLiga EA Sports 2026-2027 con pleno de 15 puntos tras ganar este domingo de nuevo con más autoridad que brillantez en su visita al Levante UD, al que derrotó por 2-4 en el Ciutat de València tras encarrilar el duelo con dos tempraneros goles y después de un pequeño susto final.

El actual campeón continúa con sus buenas sensaciones en este arranque de temporada, donde está mostrando sobre todo una gran eficacia ofensiva. En el feudo 'granota', donde su anfitrión no perdía desde el pasado 18 de febrero y donde tampoco tuvo los problemas de sus últimas visitas, no estuvo tan alegre como en anteriores ocasiones y su relajación le hizo vivir un final en alerta y en tensión.

El conjunto de Hansi Flick dominó casi siempre a placer ante un Levante UD que optó por mover más su once pensando en la jornada intersemanal cuando reciba al Athletic Club y que se vio demasiado pronto a remolque y obligado a modificar su plan inicial en un partido donde los blaugranas no fueron tan arrolladores a nivel ofensivo pese al resultado y a otro gran encuentro de Raphinha como '9', aunque el brasileño no marcó.

Y es que el choque se abrió pronto y de una manera poco esperada para la afición local en una calurosa tarde de domingo. Fue el joven lateral izquierdo visitante Xavi Espart, el que apareció por la zona central de las inmediaciones del área para golpear algo 'mordido' y hacer el 0-1 cuando se llevaban poco más de cuatro minutos.

El conjunto de Luis Castro no se inmutó demasiado y no varió su intención de abrirse en exceso, lo que convirtió el choque casi en un monólogo del Barça, con la dupla Rodri Hernández-Pedri González llevando la manija y el control de un choque donde los de Flick echaron de menos algo más de protagonismo del inglés Aaron Gordon por su extremo.

Pese a ello, antes del minuto 20 ya tenían el encuentro encarrilado. Un pase de Fermín López al espacio lo controló exquisitamente Raphinha tras el toque de un defensa y después de desbordar a Ryan y quedarse sin espacio, envió el balón al corazón del área donde apareció Lamine Yamal para fusilar a puerta vacía. A partir de ahí, el Barça no quiso acelerar demasiado en busca de ahorrar energías, mientras que el Levante UD se lanzó con más ímpetu hacia la portería de Joan Garcia, con un juego más directo y con centros laterales, casi siempre bien defendidos por la zaga 'culer'.

Así, las mejores ocasiones levantinistas vinieron de inusuales errores en la salida de balón, con Petar Ratkov un tanto lento a la hora de aprovechar un balón suelto en el área, y con Víctor García no pudiendo empujar, incomodado por Espart, un balón al segundo palo tras una acción de demasiado riesgo de Pedri en su propia área. El canario tuvo la mejor para el actual campeón, pero el balón se le quedó un poco atrás y no pudo armar el disparo en buena posición en el área 'granota'.

EL LEVANTE PONE EMOCIÓN

Tras el descanso, el Levante UD vio rápidamente cortado cualquier intento de meterse rápido en el partido, penalizado por un inocente penalti de Mandi sobre Lamine Yamal, que el extremo se encargó de ejecutar con precisón y calidad para poner un 0-3 que ya parecía definitivo y que no auguraba lo que posteriormente sucedería.

Roger Brugué tuvo una buena ocasión para dar algo de vida a los suyos, pero su disparo con Joan Garcia fuera de sitio se fue ligeramente por encima del larguero. El Barça, ya economizando esfuerzos y apoyado en el marcador, amenazó ya a la contra, con una buena opción para el incansable Raphinha que se marchó rozando el palo.

Flick decidió mover el banquillo para aprovechar su buen fondo de armario con la entrada de Dani Olmo, Karem Adeyemi y Marc Bernal, pero su equipo se desactivó un tanto, y las variaciones de Castro sí dieron un mayor plus con Iván Romero siendo más amenaza y perdonando una ocasión clarísima tras una buena dejada de Víctor García que no acertó a empujar al fondo de la red y luego haciendo intervenir a Joan Garcia.

Romero premió el esfuerzo 'granota' con el 1-3 y con el partido acabándose, Brugué puso el 2-3 para dar emoción y esperanzas a la grada con todavía tiempo por jugar. El Barça despertó de su letargo y Adeyemi volvió a ratificar su buen inicio de campaña con la sentencia definitiva en el añadido.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: LEVANTE UD, 2 - FC BARCELONA, 4 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

LEVANTE UD: Mathew Ryan; Adrián De La Fuente (Ifeanyi Ndukwe, min.71), Aissa Mandi, Manuel Sánchez (Nacho Pérez, min.71), Jeremy Toljan; Jon Olasagasti (Enzo Bardeli, min.59), Roger Brugué, Víctor García, Hugo Sotelo (Oriol Rey, min.60); Petar Ratkov (Iván Romero, min.60) y Dani Requena.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin (Andreas Christensen, min.46), Xavi Espart (Joao Cancelo, min.80); Fermin Lopez, Rodri, Pedri (Marc Bernal, min.66); Lamine Yamal (Dani Olmo, min.66), Raphinha, Anthony Gordon (Karim Adeyemi, min.67).

--GOLES.

0-1, minuto 5. Xavi Espart.

0-2, minuto 19. Lamine Yamal.

0-3, minuto 48. Lamine Yamal, de penalti.

1-3, minuto 79. Ivan Romero.

2-3, minuto 88. Roger Brugue.

2-4, min.93. Karim Adeyemi.

--ÁRBITRO. González Esteban (C.Vasco). Amonestó a Hugo Sotelo (min.45+5), por parte del Levante UD, y a Gerard Martin (min.45+1), por parte del FC Barcelona.

--ESTADIO: Ciutat de València.