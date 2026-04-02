El FC Barcelona tiene su primera oportunidad de alirón en la Liga F Moeve

FC Barcelona - Real Madrid CF, Spotify Camp Nou - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona tendrá este fin de semana, en la vigesimoquinta jornada de la Liga F Moeve 2025-2026, la primera oportunidad de proclamarse campeón por séptima temporada consecutiva, aunque no depende de sí mismo sino de un Real Madrid que debe resarcirse de su duro carrusel de Clásicos.

El conjunto blaugrana ha sido arrollador en sus tres duelos directos consecutivos con el madridista, saldados con tres victorias y 15 goles a favor y dos en contra, y tras ganar con claridad (0-3) el liguero del pasado domingo, puso 13 puntos de ventaja sobre su rival a falta de 18.

De todos modos, el equipo que entrena Pere Romeu, que viene de otro festín ante el de Pau Quesada en su emotivo retorno al Spotify Camp Nou para meterse en las semifinales de la Liga de Campeones, tendrá que esperar a saber si tiene esa opción ya que cerrará la jornada el lunes en casa en el derbi ante el FC Badalona Women y el Real Madrid jugará antes, el domingo, también un derbi ante el Madrid CFF.

El conjunto madrileño tratará de alargar la emoción al menos hasta después del parón internacional y para ello necesita ganar al de José Luis Sánchez-Vera, que viene de sumar un punto de los últimos nueve, también para mantener su renta de cinco puntos sobre la Real Sociedad en la pelea por la segunda posición.

El equipo donostiarra no aprovechó el Clásico liguero para ponerse a tres puntos después de tropezar (1-1) en Zubieta ante el DUX Logroño, antepenúltimo clasificado, resultado del que se querrá desquitar en su visita al necesitado Alhama CF El Pozo, que ya en su último choque su estadio estuvo a punto de sorprender al Atlético de Madrid.

La Real no puede despistarse porque por detrás el Costa Adeje Tenerife marcha a seis puntos y, en el partido que abre la jornada este viernes, querrá presionarle con un triunfo, que sería el cuarto consecutivo, en su visita a Ipurua donde le espera una SD Eibar, que aún tiene ocho puntos de ventaja sobre el descenso, pero que encadena nueve derrotas seguidas.

El Atlético de Madrid, a diez puntos de la tercera plaza, intentará mantener su mejoría también con su cuarta victoria liguera seguida en la visita de un Deportivo ABANCA asentado en la zona tranquila y peligroso a domicilio, mientras que el Sevilla buscará olvidar en Las Gaunas su mini crisis de dos derrotas seguidas ante un DUX Logroño animado por su último punto arañado en su pelea por la salvación.

Finalmente, el nuevamente entonado Granada CF, que lleva tres triunfos seguidos, querrá un cuarto ante un RCD Espanyol en buen momento tras acumular siete de los últimos nueve puntos, y el Athletic Club hundir más al colista Levante UD para olvidar las derrotas consecutivas ante el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.