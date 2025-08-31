El FC Barcelona viaja a Vallecas con las novedades de los inscritos Szczesny y Gerard Martín

Archivo - Gerard Martín durante un partido del FC Barcelona en LaLiga EA Sports 24-25 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portero polaco Wojciech Szczesny y el lateral izquierdo Gerard Martín son las principales novedades en la lista de convocados de Hansi Flick, técnico del FC Barcelona, para la visita de este domingo (21.30 horas) al Rayo Vallecano en LaLiga EA Sports 25-26.

Los dos futbolistas se habían perdido las dos primeras jornadas ligueras al no estar inscritos, pero este problema se ha solventado tras la marcha como cedido al Elche CF del guardameta Iñaki Peña y la rescisión de contrato del centrocampista Oriol Romeu, respectivamente. Sin embargo, todavía no puede entrar el sueco Roony Bardghji, aún sin poder inscribirse.

La lista de convocados de Flick, con la baja conocida del centrocampista Pablo Páez, 'Gavi', es la formada por Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Ferran Torres, Pedri, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Joan Garcia, Marcus Rashford, Andreas Christensen, Fermín López, Marc Casadó, Gerard Martín, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Jules Koundé, Eric García, Wojciech Szczesny, Jofre, Dro, A. Fernández y Kochen.