Fede Valverde, principal novedad en la convocatoria del Real Madrid ante el AEK Atenas

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista uruguayo Fede Valverde es la principal novedad en la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse este miércoles (18.45 horas) al AEK Atenas en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions, después de ser baja en el último partido de LaLiga EA Sports frente al Real Racing Club de Santander.

Valverde, que este martes sumó su segunda sesión de entrenamiento con el grupo, parece haber dejado atrás las molestias musculares que le impidieron completar el encuentro del pasado 25 de octubre ante el FC Barcelona, en el que fue sustituido en el minuto 62. Ahora, regresa a la lista tras descansar en El Sardinero.

El técnico del conjunto madridista, José Mourinho, mantiene las bajas del central Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en la tibia, y del atacante Rodrygo Goes, que continúa con la recuperación de su lesión de rodilla, y Aurélien Tchouaméni y Arda Güler. que se ejercitaron al margen en la previa del partido, descansan en Grecia. Sí entra en la convocatoria el brasileño Vinícius Júnior, sancionado en Liga y que no juega desde el 21 de octubre, y el joven centrocampista español Sergio Martínez, fichado este verano procedente del Racing.

Así, la convocatoria la integran los porteros Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Sergio Mestre; los defensas Eder Militao, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger y Denzel Dumfries; los centrocampistas Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Valverde, Bernardo Silva, Thiago Pitarch y Sergio Martínez; y los delanteros Vinícius, Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz y Yan Diomande.