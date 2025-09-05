La federación alemana de fútbol denuncia ante la Fiscalía comentarios racistas contra Rüdiger, Tah y Collins

Archivo - Imagen de archivo de Antonio Rüdiger en un partido con Alemania. - JEAN CATUFFE / DPPI / AFP7 / Europa Press

DUSELDORF (ALEMANIA), 5 sep (dpa/EP)

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha denunciado este viernes ante la Fiscalía los comentarios racistas de algunos usuarios dirigidos a tres jugadores de la selección germana de fútbol tras la derrota frente a Eslovaquia (2-0) el pasado jueves, entre ellos el central Antonio Rüdiger.

Los defensas Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayern de Múnich) y el debutante Nnamdi Collins (Eintracht de Frankfurt) fueron objeto de ataques racistas en redes sociales tras la derrota de Alemania por 2-0 ante Eslovaquia el jueves en la fase de clasificación al Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

Por ello, la federación alemana mencionó los abusos poco después del pitido final del encuentro en una publicación en la red social 'X'. "No estamos contentos. Vosotros no estáis contentos. Absolutamente, no podemos estar satisfechos. Pero antes de comentar esta publicación, recuerden que el odio nunca ha mejorado nada. El racismo, en particular, no tiene cabida aquí", escribió la cuenta oficial del equipo germano.

El resultado ante Eslovaquia fue la primera derrota de Alemania como visitante en la historia de la clasificación para el Mundial, y la cuarta en total en sus 105 partidos para clasificarse a la Copa del Mundo.