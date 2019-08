La Federación Alemana recaudó más de tres millones en multas a sus clubes la pasada temporada

LEVERKUSEN, BayArena, 19-01-2019 , season 2018 / 2019 , German Bundesliga. Bayer Leverkusen player Wendell (L) and Borussia Monchengladbach player Alassane Plea (r) during the match Leverkusen - Moenchengladbach DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOT Erik Pasman / PRO SHOTS / AFP7 - Archivo