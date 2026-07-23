La Federación Francesa de Fútbol anunciará el próximo martes al sucesor de Deschamps

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, en el Mundial 2026. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, presentará al próximo seleccionador de la selección francesa el próximo martes, 28 de julio, en una rueda de prensa a las 11.00 horas, según un comunicado.

Tras la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la FFF que se celebrará esa misma mañana del martes 28 de julio, Diallo presentará ante los medios de comunicación al próximo seleccionador de la selección francesa.

El elegido será el sucesor de Deschamps, que ha estado en el cargo los últimos 14 años, levantando el Mundial en 2018, torneo en el que firmó final y semifinal en las dos últimas ediciones, además del subcampeonato en la EURO 2026.

Y los medios en Francia apuntan a Zinédine Zidane como el próximo seleccionador francés. El de Marsella, de 54 años, no entrena desde la temporada 2020-21 en el Real Madrid, único club que ha dirigido en la élite y con el que levantó dos Ligas, tres Champions seguidas, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes y dos Supercopas nacionales.